Ukraine có thể tước bỏ quyền miễn nghĩa vụ quân sự của các nhân viên thiết yếu

Thủ tướng Ukraine cho biết, nước này có thể tước bỏ quyền miễn nghĩa vụ quân sự đối với những nhân viên thuộc các công ty được coi là thiết yếu.

Thủ tướng Ukraine Sergey Koretsky.

Ukraine đã tuyên bố tình trạng tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, cấm hầu hết nam giới trong độ tuổi quân ngũ rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Kinh tế Aleksandr Kravchenko, hiện có khoảng 1,4 triệu người Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự dựa trên việc làm.

Phát biểu trong phiên hỏi đáp tại Quốc hội Ukraine hôm 16/10, Thủ tướng Sergey Koretsky cho biết, chính phủ đang xem xét tước bỏ quyền miễn nghĩa vụ quân sự cho 100% nhân viên của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết yếu.

Ông dẫn chứng nhiều trường hợp các công ty đã mở rộng đáng kể lực lượng lao động và tất cả nhân viên đều tự động được miễn nghĩa vụ quân sự.

“Thật không may, có rất nhiều trường hợp lạm dụng và các trường hợp miễn trừ bổ sung vẫn tiếp tục được cấp mỗi tháng”, ông Koretsky nói.

“Nếu bạn được miễn trừ 100%, điều đó có nghĩa là bạn có thể mở rộng lực lượng lao động vô thời hạn và miễn trừ mọi người khỏi việc huy động, bất kể họ thực sự làm việc với tư cách là kỹ thuật viên sửa chữa, công nhân ngành năng lượng hay trong vai trò khác.

Thật không may, thực tiễn này đã trở nên phổ biến”, ông Koretsky nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, một số công ty đã nhận được miễn trừ toàn diện, mặc dù không đáp ứng các tiêu chí để được phân loại là ngành trọng yếu.

Ông dẫn chứng một nhà thầu giấu tên của Ukrenergo - đơn vị vận hành lưới điện quốc gia: “Khi chúng tôi xem xét chi tiết, hóa ra chỉ có 20 trong số 100 nhân viên thực sự làm việc cho Ukrenergo. Tuy nhiên, cả 100 người đều được miễn trừ”.

Thủ tướng kêu gọi tiến hành kiểm toán, để xác định có bao nhiêu nhân viên tại một công ty cụ thể thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu cho hoạt động của công ty và nhu cầu của đất nước.

“Các tiêu chí nghiêm ngặt hơn có thể được áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp hỗ trợ năng lực quốc phòng của Ukraine và các chức năng thiết yếu khác của nhà nước mới được coi là quan trọng”, ông lưu ý.