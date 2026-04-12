Ukraine có thể phải rút quân khỏi Donbass trước tháng 11?

Tờ báo Anh The Guardian mới đây đã đưa ra nhận định rất có thể bước ngoặt của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ do Mỹ quyết định, bởi rất có thể Tổng thống Donald Trump sẽ ép Ukraine phải rút quân khỏi Donbass vào mùa Thu năm nay, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Được biết, bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ (midterm elections) diễn ra 2 năm một lần, là cuộc bầu cử diễn ra giữa nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Mỹ. Nó được tổ chức vào thời điểm tháng 11 của các năm chẵn không có bầu cử tổng thống.

Theo tờ The Guardian, áp lực của Mỹ lên Ukraine sẽ gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội.

Tờ báo này lưu ý rằng, cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran đã làm gia tăng lo ngại ở châu Âu về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump rõ ràng là đang rất thiếu kiên nhẫn với người đồng cấp Ukraine Zelensky.

“Rõ ràng là nhóm của ông Trump đang mất dần kiên nhẫn với Ukraine và muốn tìm ra giải pháp nhanh chóng để kết thúc cuộc xung đột”, bài báo cho biết.

Tờ báo Anh cũng nhấn mạnh giới lãnh đạo Anh và châu Âu không có kế hoạch rõ ràng để đối phó với Mỹ về vấn đề này.

Ở châu Âu hiện nay ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại nhằm tìm kiếm một chiến thắng về địa-chính trị cho Đảng Cộng hòa trước Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, ông Trump có thể sẽ gia tăng áp lực để buộc Ukraine từ bỏ các yêu sách đối với Donbass.

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao châu Âu cho biết, các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine đã bị tạm dừng do cuộc chiến ở Trung Đông, điều này đã làm giảm nghiêm trọng tỷ lệ ủng hộ của ông Trump.

The Guardian chỉ ra, do hậu quả của cuộc xung đột với Iran, việc giải quyết cuộc xung đột thứ mười này (theo tuyên bố của chính Tổng thống Mỹ trước đó là ông đã “chấm dứt 9 cuộc chiến tranh”) có thể trở nên sống còn đối với người đứng đầu Nhà Trắng.

Về vấn đề này, những lo ngại của châu Âu là hoàn toàn chính đáng, đặc biệt là khi mối quan hệ của Mỹ với đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương hiện đang không mấy lý tưởng.

Việc các nước hàng đầu châu Âu từ chối tham gia các hoạt động quân sự chống lại Iran ở eo biển Hormuz đã trở thành nguyên nhân gây ra những bất đồng nghiêm trọng giữa ông Donald Trump và các nguyên thủ châu Âu.