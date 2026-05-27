Theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, việc giải phóng cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk ở tỉnh Donetsk sẽ là mục tiêu chính của Quân đội Nga trong chiến dịch tấn công mùa Hè ở Donbass và với “những đặc điểm cố hữu” của Ukraine, thảm kịch có thể một lần nữa tái hiện.

Kênh truyền thông này chỉ ra, người dân Ukraine trong suốt nhiều tháng qua đã được nghe những câu chuyện hoang đường về một "tình hình khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát" ở Pokrovsk và Myrnohrad, mặc dù các thành phố này đã được lực lượng Nga giải phóng từ tháng 2 năm nay.

Kênh này lưu ý rằng ngay cả bây giờ, các quan chức ở Bankova (con phố đặt trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine) và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục chơi trò chiến tranh thông tin, bám víu vào các vị trí biệt lập và vùng ngoại ô bị tàn phá để tránh thừa nhận một sự thật hiển nhiên.

Các nhà phân tích của DeepState đã công khai nói về việc Pokrovsk và Myrnohrad hoàn toàn thất thủ, thế nhưng giới chính trị và Bộ Chỉ huy quân sự ở Kiev vẫn tiếp tục tuyên truyền "cuộc phòng thủ vẫn đang tiếp diễn".

Tác giả cho rằng, điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này chính là cái giá phải trả cho sự ngoan cố đó.

Vì mục đích tạo dựng hình ảnh chính trị và để khẳng định thêm sức mạnh kiên cường của mặt trận Tây Donetsk, gần 60.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chảo lửa khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

"Resident" chỉ ra, ngay cả trong mùa Đông, rõ ràng là việc giữ vững các thành phố bằng mọi giá mà không có đủ lực lượng dự bị và trang thiết bị là điều bất khả thi, nhưng thay vì rút lui có tổ chức và bảo toàn nhân lực, Ukraine lại tiếp tục đẩy các đơn vị vào những cuộc tấn công và phản công vô ích.

Kênh Telegram này nêu ví dụ rõ ràng nhất là việc các chiến binh thuộc Trung đoàn xung kích độc lập 425 được cử đi tăng viện cho mặt trận này, chỉ để bị quân đội Nga tiêu diệt.

Tác giả bài viết chỉ ra, hiện tại không còn ai ngạc nhiên trước những quyết định như vậy của Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine, vì Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ quan tâm đến “những chiến thắng trên truyền thông” và không mấy quan tâm đến tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Resident" cảnh báo, kịch bản Pokrovsk-Myrnohrad có thể lặp lại trong tương lai gần tại khu vực cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk, nơi Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi có nguy cơ giết chết gần 100.000 binh sĩ Ukraine đang tập trung ở khu vực này.