Ukraine càn quét nhà máy lọc dầu Ilsky của Nga

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Ukraine được cho là nhằm vào nhà máy lọc dầu Ilsky của Nga gây hỏa hoạn trong đêm.

Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratiev xác nhận máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công khu vực Seversky, nơi đặt nhà máy lọc dầu Ilsky khiến một người bị thương nặng và có người thiệt mạng. Kênh giám sát của Nga và Ukraine cũng đưa tin về vụ nổ xảy ra trong khu vực nhà máy lọc dầu.

Theo ông Kondratiev, mảnh vỡ từ máy bay không người lái gây hư hại đối với tòa nhà dân cư và hỏa hoạn bùng phát tại 2 doanh nghiệp trong khu vực. Ông Kondratiev không nêu rõ tên những cơ sở bị thiệt hại.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga.

Hãng thông tấn độc lập ASTRA của Nga phân tích về những video do nhân chứng ghi lại cho thấy một trong những vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ilsky. Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent chưa thể thể xác minh thông tin việc nhà máy lọc dầu Ilsky có phải là một trong những cơ sở bị ảnh hưởng hay không cũng như không thể đánh giá mức độ thiệt hại.

Nhà máy lọc dầu Ilsky nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 500 km, là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga, sản xuất gần 6,6 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm.

Cơ sở này liên tục bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột. Theo hãng thông tấn độc lập ASTRA , tính đến tháng 6, nhà máy lọc dầu Ilsky bị tấn công ít nhất 16 lần.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đánh trúng hai nhà máy lọc dầu của Nga trong 24 giờ qua. Theo ông Zelensky, hai nhà máy lọc dầu bị đánh trúng nằm tại Bashkortostan và vùng Samara. Cùng thời điểm, nhiều vụ đánh trúng mục tiêu được ghi nhận tại biển Đen.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng nước này sử dụng máy bay không người lái Geran để tấn công 5 tàu chở hàng khô tại biển Đen và cảng Odesa, Ukraine.

Theo Nga, những tàu này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video mà cơ quan này nói là hình ảnh giám sát mục tiêu, ghi lại cuộc tấn công bằng UAV Geran-4 Sicker. Video cho thấy tàu bị hư hại tại biển Đen và trong khu vực cảng Odesa.