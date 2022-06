UFO và những ‘thợ săn người ngoài Trái đất’

Một mô tả về đĩa bay "ghé thăm" Trái đất.





Theo The New York Times, Tiểu ban về chống khủng bố, phản gián và chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã tiến hành chất vấn hai quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng về Tình báo - An ninh Ronald Moultrie và quan chức tình báo Hải quân Scott Bray cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ronald Moultrie.

Năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại Mỹ. Nhưng cũng chính thời gian đó người dân nước này đã thông báo có tới 7.200 lần nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời, tăng hơn 1000 lần so với năm 2019. Theo Trung tâm báo cáo UFO quốc gia Mỹ, chỉ riêng khu vực New York đã nhận được báo cáo hơn 300 trường hợp người dân nhìn thấy UFO. New York Times dẫn lời một cảnh sát về hưu nói rằng con số thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều người ngại thông báo họ nhìn thấy UFO vì sợ bị chế nhạo. Vụ việc còn thu hút hơn khi Lầu Năm Góc xác nhận loạt ảnh và video của Hải quân Mỹ ghi lại 3 vật thể hình kim tự tháp được cho là UFO, bay lơ lửng phía trên tàu khu trục USS Russell vào tháng 7/2019 ngoài khơi bờ biển San Diego.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, dịch Covid-19 khiến nhiều người Mỹ đổ về sống ở các miền quê, nơi ít ô nhiễm ánh sáng và không khí hơn. Họ cũng có nhiều thời gian rảnh hơn để tham gia các hoạt động ngoài trời, nhìn ngắm bầu trời. Phần lớn các trường hợp "nhìn thấy UFO" cũng là do họ chú ý quan sát bầu trời hơn. Theo ông Peter Davenport- Giám đốc Trung tâm báo cáo UFO quốc gia Mỹ, hầu hết UFO nhìn thấy trong những trường hợp trên là những thứ rất bình thường như máy bay, chim, sao băng… Một số trường hợp thật ra là các vệ tinh tầm thấp thuộc dự án Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Các vị này đều từng tham gia điều tra những lần "chạm trán" UFO được đề cập đến trong báo cáo năm 2021 của lực lượng chuyên trách Hiện tượng trên không không xác định (UAP) thuộc Lầu Năm Góc. Trước đó, vào tháng 6/2021, đã rò rỉ thông tin từ Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia (ODNI) là đã có tới 144 "cuộc gặp gỡ hiện tượng trên không không xác định (UAP) từ năm 2004 đến năm 2021.

Phiên chất vấn được cho là "cải thiện an ninh quốc gia và mang lại sự hiểu biết nhiều hơn về vũ trụ".

"Mục đích của điều trần là làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn của thời đại, phá vỡ việc giữ bí mật quá mức cùng các suy đoán, thay vào đó sẽ là sự thật và minh bạch"- Hạ nghị sĩ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết.

Kể từ năm 2017, một số cuộc điều trần được đưa ra. Tuy nhiên, cuộc điều trần lớn nhất cho tới nay về UFO vào năm 1970 dành cho Không quân Mỹ. Nhưng tất cả các cuộc điều trần đều không làm sáng tỏ vấn đề: Có người ngoài hành tinh không và có đúng là họ đã nhiều lần "ghé thăm" Trái đất không? khép lại cuộc điều tra công khai về hiện tượng này.

Video dài 23 phút và 144 lần "chạm mặt" UFO

Mới đây, cựu nhân viên của Lầu Năm Góc, Lue Elizondo, đã bất ngờ đưa ra cáo buộc rằng cơ quan này đang sở hữu những cảnh quay có thể khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của UFO trên Trái đất. Elizondo đã từng làm việc cho chương trình Nhận dạng mối đe dọa Hàng không - Vũ trụ tiên tiến bí mật (AATIP).

Bằng chứng được đưa ra là một đoạn băng video, cho thấy, UFO xuất hiện trong khoảng 23 phút. Ông Elizondo cho biết: "Video đó rất hấp dẫn. Tôi đã rất ấn tượng về nó trong hàng trăm các video khác nhau liên quan tới UFO. Tôi đã gửi nó cho một số chuyên gia được đào tạo chuyên sâu trong cộng đồng ISR (tình báo và trinh sát). Và khi họ đã cho tôi câu trả lời tuy rằng không rõ ràng bằng chứng về người ngoài hành tinh".

Đoạn video được cho là có liên quan tới một đội UFO di chuyển trên bầu trời trong 23 phút. Những người đã được xem nó thì đều tỏ rõ sự bối rối và im lặng.

Vào năm 2017, Elizondo đã thôi việc ở Bộ Quốc phòng Mỹ, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới sự việc này. Người ta cho rằng ông ta đã im lặng là do sợ bị bắt do gây hoang mang. Vì thế, nay Elizondo quyết định cho biết mình có trong tay một băng hình dài tới 23 phút về UFO đã khiến người ta ngạc nhiên và càng tăng thêm sự tò mò về một hiện tượng bí ẩn nhất trong các hiện tượng bí ẩn.

Trước đó, ngày 25/6/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Hạ viện bản báo cáo dài 9 trang, mang tên "Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định", trong đó cho biết các binh sĩ nước này "phản ánh" ít nhất 144 vụ chạm mặt UFO từ năm 2004 đến nay.

Không có vụ việc nào được thông tin chi tiết mà cũng không thể có được thông tin chi tiết. Nhưng một trong số chúng được giải thích rằng người phản ánh thực ra là đã nhìn thấy "một quả khinh khí cầu đang lúc xì hơi". Và nhiều khả năng một số trường hợp lạ xuất hiện trên bầu trời chính là máy bay không người lái hoặc các hiện tượng thời tiết tự nhiên trên khí quyển. Như vậy, có thể hiểu là không có "người ngoài Trái đất" ghé thăm chúng ta.

Tuy nhiên, trong khoảng 18 trường hợp được ghi nhận thì hình như lại cho thấy đó là năng lực công nghệ mới mà thế giới hoàn toàn chưa biết tới, như việc vật thể di chuyển mà không cần lực đẩy hoặc có khả năng tăng, giảm tốc nhanh hơn bất cứ thiết bị bay nào từng được công bố.

Từ những hình dung, người ta đã dựng lên cả tượng để mô phỏng về "người ngoài hành tinh".



"Lầu Năm Góc xem xét rất nghiêm túc tất cả báo cáo về những vụ được cho là xâm nhập của các vật thể trên không, dù chúng đã được xác định hay không"- phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói và cho biết tới nay chưa có sự cố đáng chú ý nào xảy ra trong các vụ "chạm mặt" UFO. Dẫu thế thì để tránh những mối đe dọa tiềm tàng với an toàn bay thì vẫn cần tiếp tục ghi nhận và nghiên cứu.

Vùng 51 là gì?

Trước những "đồn đoán dồn dập" về "người ngoài hành tinh", ngày 23/11/2021 Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định thành lập lực lượng chuyên trách để theo dõi các vật thể bay không xác định. Nhóm này sẽ trở thành đơn vị kế nhiệm cho Lực lượng Đặc nhiệm hiện tượng không xác định của Hải quân Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm này có tên "Nhóm đồng bộ quản lý và nhận dạng vật thể trên không" có nhiệm vụ phát hiện và xác định các vật thể trong vùng trời sử dụng cho mục đích đặc biệt; đồng thời đánh giá và giảm thiểu mọi mối đe dọa liên quan đến an toàn hàng không và an ninh quốc gia.

Việc Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tổ chức lại đơn vị xử lý UFO được thực hiện theo khuyến nghị do Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đưa ra. Khuyến nghị cũng cho rằng cần đặc biệt lưu ý đến "Vùng 51". Vậy, "Vùng 51" là gì?

Vùng 51 là một biệt danh, là cơ sở thử nghiệm của không quân Mỹ tại Groom Lake, bang Nevada. Đây cũng chính là nơi xuất hiện nhiều nhất tin đồn về UFO. Từ trước tới nay Lầu Năm Góc luôn giữ Vùng 51 tránh xa khỏi tầm mắt của công chúng vì đây là khu vực chứa nhiều loại máy bay thử nghiệm, thậm chí có cả phương tiện lượn siêu thanh.

Trước đây Vùng 51 chỉ là một sân bay nhỏ để bay thử nghiệm máy bay do thám Lockheed-U2, vào năm 1955. Hiện nay nó đã được mở rộng với phạm vi 40 km không phận hạn chế thuộc cơ sở thử nghiệm và huấn luyện bang Nevada, rộng hơn 11.600 km2. Cùng đó, một số căn cứ khác đặt gần Vùng 51 bao gồm Căn cứ không quân Nellis và Cơ sở thử nghiệm Tonopah - nơi thực hiện nhiều chương trình bí mật của Bộ Quốc phòng Mỹ.

2 trong số những chiếc máy bay được cho là đang bị giữ ở Căn cứ quân sự Mỹ Vùng 51 phục vụ công tác nghiên cứu.



Đáng chú ý, theo The National Interest, Vùng 51 cũng được cho là nơi lưu trữ các chiến đấu cơ của Liên Xô cũ, với mục đích nghiên cứu. Năm 1966, Israel mua lại một chiếc MiG-21 từ một phi công Iraq đào tẩu. Đến năm 1968, 2 phi công Syria lái 2 chiếc MiG-17F bị lạc đường và hạ cánh nhầm xuống Israel. Toàn bộ 3 chiếc MiG này được chuyển tới Groom Lake, bang Nevada để thử nghiệm khả năng đối đầu của chúng với chiến đấu cơ Mỹ, bao gồm tiêm kích F-4 Phantom. Cũng từ đó, tại Vùng 51, vào năm 1970, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập một đơn vị đặc biệt: Phi đội thử nghiệm 6513 (còn gọi là "Mũ đỏ") với nhiệm vụ đánh giá về các chiến đấu cơ của Liên Xô (cũ).

Nhưng "trọng trách" của Vùng 51 không chỉ có vậy, ở đây còn có những phương tiện bay cực kỳ tối tan với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh; cùng đó là nơi thử nghiệm máy bay tàng hình Boeing Bird-of-Prey với phần động cơ được bảo vệ vô cùng chắc chắn, trong khi nó lại không có phần đuôi như máy bay thông thường.

Vì sự bí mật của Vùng 51, người ta đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau. Nổi lên hơn cả là Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng Vùng 51 là để theo dõi các UFO. Những chiếc máy bay siêu thanh, máy bay tàng hình có hình dáng khác với máy bay thông thường, đôi khi lại giống như những chiếc đĩa bay, giống với mô tả của những người cho là chính mắt mình đã nhìn thấy "đĩa bay của người ngoài hành tinh".

Câu chuyện hư hư thực thực về Vùng 51 đã dẫn tới cái gọi là "thuyết âm mưu" có sức hút lạ thường. Đó là chuyện nó được dựng lên để "săn" người ngoài hành tinh. Người ta còn tin rằng nơi đây còn giấu một phi thuyền đến từ nền văn minh khác, khi nó gặp sự cố không "chạy thoát".

Bên ngoài Vùng 51. NGUỒN: REUTERS.



Thuyết âm mưu

Nói về "thuyết âm mưu", theo nhà tâm lý học Karen Douglas và các đồng nghiệp của bà tại Đại học Kent (Anh), hầu hết mọi thuyết âm mưu phổ biến đều khiến người ta lúng túng vì người nói ra có vẻ khá hiểu biết, nhất là với những thông tin tuyệt mật. Đáng tiếc là với hầu hết những thông tin lan truyền không rõ thực hư ấy lại không được chính quyền lên tiếng bác bỏ. Với "thuyết âm mưu Vùng 51" cũng vậy, do "thông tin trôi nổi" nên đã tạo ra một mức độ đáng tin nhất định, khi đây là một khu vực tuyệt mật và Chính phủ Mỹ đang làm một điều gì đó mà họ không muốn người khác biết.

Trong khi đó, bà Laura McAndrews - người phát ngôn của Không quân Mỹ lại tuyên bố: "Vùng 51 là khu vực huấn luyện của Không quân Mỹ và chúng tôi khuyến cáo không ai được xâm nhập vào khu vực này. Không quân Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ quốc gia và tài sản quốc gia".

Lời cảnh báo này khiến một số người "chùn chân", từ bỏ ý định xâm nhập Vùng 51, nhưng nó cũng làm gia tăng sự hoài nghi của những ai tin vào thuyết âm mưu, đặc biệt là khi những câu chuyện về người ngoài hành tinh vẫn không được làm sáng rõ.

"Những giả thuyết về người ngoài hành tinh đã tồn tại và phổ biến suốt nhiều thập kỷ. Chúng được đưa vào phim ảnh, chương trình truyền hình và sách vở. Thậm chí, truyền thông cũng không ít lần đăng tải nhiều bài viết bóng gió về việc chính phủ đang cố che giấu sự tồn tại của người ngoài hành tinh" - ông Joseph Uscinski (Đại học Miami, Mỹ), đưa ra bình luận. Ông Uscinski cũng không quên nhắc lại rằng vào năm 2017, chính Lầu Năm Góc xác nhận về một chương trình của chính phủ mang tên "Chương trình Xác định hiểm họa từ không gian", nhằm thu thập và phân tích "những đe dọa không gian vũ trụ dị thường", một cách nói về UFO.

Trong những cái gọi là thuyết âm mưu về Vùng 51, thì những đồn đoán tại đây cất giữ thi thể người ngoài hành tinh và các mảnh vụn đĩa bay rơi xuống Trái đất, từ năm 1947. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, các giả thuyết hấp dẫn liên quan tới người ngoài hành tinh cùng phương tiện họ dùng để ghé thăm Trái đất (UFO) cũng dần dần sụp đổ. Nhưng những bí mật về Vùng 51 của người Mỹ thì vẫn còn đó như một thách thức đối với tất cả các thuyết âm mưu.

Nhân câu chuyện Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ dự định tổ chức điều trần công khai để làm rõ thêm về UFO, truyền thông Mỹ gần đây đã "nhắc lại" câu chuyện xảy ra vào tháng 7/2019, có tới hơn 600.000 tự nhận là "thợ săn người ngoài hành tinh" đe dọa đột nhập Vùng 51. Những "thợ săn" này đã đăng ký tham gia một sự kiện mang tên "Bão Vùng 51, họ không thể ngăn chặn tất cả chúng ta", với mục đích vén màn bí ẩn về người ngoài hành tinh.

Lúc đó, để ngăn chặn một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào Vùng 51, đại diện Không quân Mỹ đã phát đi thông báo nhấn mạnh rằng, Vùng 51 là khu vực huấn luyện dành cho Không quân Mỹ. Không ai được xâm nhập nếu không được phép từ Lầu Năm Góc. Cùng đó, đại diện Không quân Mỹ cũng đã "gần như bác bỏ" khu vực đặc biệt này được sử dụng để cất giữ UFO hoặc xác của người ngoài hành tinh.

Rốt cục thì dự định xâm nhập của hàng trăm con người vào Vùng 51 đã không thực hiện được. Hãng AFP đưa tin, sau một hồi loay hoay bên ngoài, khoảng hơn 100 "thợ săn" đành bỏ cuộc và tới tham dự bữa tiệc với khoảng 2.000 người khác tại các lễ hội mang chủ đề người ngoài hành tinh ở hai thị trấn nhỏ Rachel và Hiko cách đó khá xa. Trong số những người định đột nhập vào Vùng 51 hôm đó có cô Jade Gore (19 tuổi), đi cùng một tài xế xe tải tên Tracy Ferguson (23 tuổi). Cô đã xin nghỉ việc, từ thành phố Worthington, bang Minnesota đến tận Nevada để tham dự sự kiện "có một không hai". "Mọi người chụp ảnh và cười suốt cả quãng đường" - cô Gore chia sẻ.

Tương tự, nhóm nhạc Wily Savage đã dựng sân khấu biểu diễn miễn phí cho những "thợ săn người ngoài hành tinh", trong nền nhiệt 7 độ C. Sau đó, họ hòa cùng các "thợ săn" định ùa vào Vùng 51 nhưng trước những người lính bảo vệ "rắn như thép" họ cũng đành tháo lui, mang theo sự ấm ức và cả nỗi ngờ vực không được giải tỏa.

Tiến sĩ Seth Shostak.



"Nếu người ngoài hành tinh ở đây, họ hẳn là những người khách tốt nhất từ trước đến nay, bởi vì họ không bao giờ làm bất cứ điều gì" - Tiến sĩ Seth Shostak, một nhà thiên văn học cấp cao tại Trung tâm Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (ở Mountain View, California, Mỹ) nói. "Họ chỉ di chuyển xung quanh, không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cũng không ăn cắp cái gì của chúng ta cả".

Trước nhiều đồn đoán về người ngoài hành tinh, vào tháng 7/2021, nhà thiên văn học Harvard Avi Loeb và các đồng nghiệp đã công bố một dự án có tên là Galileo, với mong muốn tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh ngoài Trái đất bằng cách sử dụng một mạng lưới các hệ thống kính thiên văn mới trên khắp thế giới. Dự án Galileo sẽ cố gắng xác định bản chất thực sự của vật thể bay không xác định. Theo Tiến sĩ Loeb, rất có thể 20% trong số 200 tỉ ngôi sao có sự sống. Vì thế, "với sự phong phú được phát hiện gần đây về các hành tinh, chúng tôi nhấn mạnh rằng con người không thể bỏ qua sự tồn tại có thể có của trí thông minh ngoài Trái đất" - Tiến sĩ Loeb nói.