Úc ngăn chặn âm mưu rót tiền cho ứng viên thân Trung Quốc

Theo báo chí trong nước, kế hoạch này do một doanh nhân (không nêu tên) có quan hệ gần gũi với người Trung Quốc sắp xếp, để tìm cách tài trợ cho các ứng viên ở bang New South Wales nhằm đổi lấy ảnh hưởng trong văn phòng công vụ.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) phát hiện và chặn đứng, các báo đưa tin, nhưng không cho biết chi tiết cách thức hay thời gian ngăn chặn. Hai báo Sydney Morning Herald và The Age dẫn nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng một cơ quan tình báo Trung Quốc đứng sau kế hoạch này.

Đài ABC và báo The Australian cũng đưa tin về kế hoạch bị ngăn chặn.

Trung Quốc nói rằng họ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Úc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng thông tin trên báo chí Úc “không đáng để bác bỏ”.

Các bài báo xuất hiện khi an ninh quốc gia trở thành một chủ đề lớn trong đợt bầu cử ở Úc vào tháng 5. Liên minh bảo thủ cầm quyền đang dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận và gần đây cáo buộc Công đảng là đảng yêu thích của Trung Quốc.

Lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese nói rằng ông tin không ứng viên nào trong đảng này bị mua chuộc vì ông đã trao đổi với tổng giám đốc ASIO Mike Burgess.

“Tôi hiểu chính phủ đang tuyệt vọng vì những phiền nhiễu vào lúc này, nhưng tôi nói với họ rằng an ninh quốc gia là vấn đề quá quan trọng để có thể đưa vào trò chơi”, ông Albanese nói với báo chí.

Trong phát biểu ngày 9/2, ông Burgess nhắc chung chung đến “nhiều” quốc gia bên ngoài đang cố can thiệp vào Chính phủ Úc và nhắc đến “một con rối” đã hành động đại diện cho một chính phủ khác để tìm và hỗ trợ tài chính cho những ứng viên sẽ phục vụ lợi ích của nước khác.