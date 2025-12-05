Úc cân nhắc gửi hàng chục vũ khí 'săn lùng' UAV cho Ukraine

Trang tin quân sự Militarnyi đưa tin, quân đội Úc đang đánh giá yêu cầu của Ukraine về việc chuyển giao phi đội trực thăng trinh sát vũ trang Tiger sắp ngừng hoạt động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Canberra hiện đang chuẩn bị một gói viện trợ mới cho Kiev.

Theo ấn phẩm này, các trực thăng Tiger của Úc sắp được rút khỏi biên chế như một phần của quá trình chuyển đổi sang trực thăng tấn công AH-64E Apache do Mỹ sản xuất, trong đó 22 chiếc Tiger dự kiến sẽ bị loại biên vào năm 2028 và 29 chiếc Apache dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2029.

Đề xuất này tập trung vào việc tăng cường năng lực đối phó máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Tiger có thể tích hợp pháo GIAT 30 mm, rocket dẫn đường 70 mm và tên lửa AGM-114 Hellfire - những loại vũ khí mà lực lượng Ukraine đã sử dụng.

Trên chiến trường, Ukraine ngày càng tăng cường triển khai trực thăng cho các nhiệm vụ chống UAV, đặc biệt hiệu quả trong đánh chặn ban đêm và cơ động tầm thấp.

Nếu được chuyển giao, Tiger ARH có thể bổ sung đáng kể cho mô hình phòng không - phòng vệ UAV của Ukraine, hỗ trợ các hệ thống phòng không cố định và cơ động hiện có. Tuy nhiên, Canberra vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp được chấp thuận, việc tân trang, vận chuyển và tích hợp số trực thăng này vào hệ thống tác chiến của Ukraine cũng sẽ là thách thức không nhỏ.

Dù số lượng có thể không lớn, Tiger vẫn mang lại cho Ukraine loại trực thăng tấn công do châu Âu thiết kế đúng vào thời điểm phi đội trực thăng cánh quạt của Kiev đang quá tải và phụ thuộc nhiều vào các nền tảng cũ từ thời Liên Xô. Máy bay vẫn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công tầm thấp, giao tranh chống tăng và các hoạt động ban đêm mà Ukraine tiến hành dọc theo mặt trận, trong khi các cảm biến và vũ khí dẫn đường tích hợp của chúng sẽ bổ sung những khả năng mà Kiev hiện chưa triển khai ở quy mô lớn.