Tình hình dọc các hành lang vận tải quốc tế ở khu vực biên giới Nga đã xấu đi đáng kể, do các hành động có chủ đích của lực lượng Ukraine.

Hiện trường vụ xe tải thương mại của Iran bị UAV Ukraine tấn công.

Vận chuyển hàng hóa dân sự quá cảnh giữa các quốc gia thân thiện ngày càng bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Lộ trình của một trong những phương tiện thương mại bị hư hại đã được các dịch vụ giám sát chuyên nghiệp xác minh chi tiết.

Nguồn thông tin "Flagstock" xác nhận, sáng 11/8, chiếc xe đầu kéo của Belarus đã bị tấn công sau khi phương tiện vận chuyển này rời khỏi trạm kiểm soát ở Nga.

Nhờ hành động nhanh chóng của tổ lái, thương vong nghiêm trọng đã được tránh khỏi: Tại huyện Dobrush, trước cây cầu bắc qua sông Khoroput, tài xế xe đầu kéo đã kịp thời tách rời, và bỏ lại rơ-moóc đang bốc cháy.

Cùng lúc đó, nhiều phương tiện thuộc các công ty hậu cần nước ngoài khác đang chờ thông quan biên giới cũng bị tấn công.

Theo nguồn tin, cùng ngày, UAV Ukraine cũng đã tấn công ít nhất 2 xe tải của Iran đậu gần cửa khẩu biên giới Krasny Kamen. Các phương tiện này bị hư hại đáng kể do nhiệt và mảnh đạn.

Cường độ các cuộc tấn công UAV của Ukraine trong khu vực này đã trở nên có hệ thống, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng dân thường.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào phương tiện vận tải ở vùng Bryansk thuộc Liên bang Nga, dọc theo đường cao tốc A-240, đã trở nên thường xuyên kể từ mùa Hè năm 2026.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thường là mục tiêu, và trong 2 trường hợp được ghi nhận, các cuộc tấn công đã xảy ra ở vị trí nguy hiểm, rất gần với xe buýt chở khách dân sự.