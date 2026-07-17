UAV Ukraine diệt trực thăng Mi-28N ngay trên không phận Nga

Quân đội Ukraine đã công bố một video cho thấy một UAV FPV đã truy đuổi và lao vào phần đuôi một chiếc trực thăng tấn công Mi-28N của Nga.

Theo Defense Express, việc điều khiển trực thăng Nga bay gần tiền tuyến ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do sự phát triển của máy bay không người lái FPV Ukraine. Điều này được thể hiện rõ qua sự việc chiếc trực thăng tấn công Mi-28N của Nga bị “bắn” rơi.

Theo thông báo của Lữ đoàn SBS Rarog số 427 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine, các đơn vị của họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Mi-28N của Nga trên không bằng máy bay không người lái FPV.





Chiến dịch này được thực hiện ngay trên lãnh thổ Liên bang Nga, cụ thể là tại vùng Belgorod gần khu định cư Vyazove.

Thông tin này đã được xác nhận bởi Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine là ông Robert Brovdi (biệt danh "Magyar").

Ông cũng đã công bố một video từ máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công. Hiện chưa rõ số phận của chiếc trực thăng Nga, nhưng có thể dự đoán với vụ việc va chạm trên không, chiếc Mi-28N có thể bị rơi, chí ít là hư hỏng rất nặng.

Như trong video cho thấy, máy bay không người lái FPV đã đuổi kịp chiếc trực thăng của Nga và tăng độ cao để tấn công từ trên cao. Sau cuộc truy đuổi, nó đã tấn công vào khoảng giữa phần đuôi của chiếc trực thăng.

Trực thăng Mi-28N có thiết kế một cánh quạt, vì vậy việc mất phần đuôi sẽ dẫn đến việc mất toàn bộ trực thăng.

Do đó, tấn công bằng máy bay không người lái vào bộ phận này của máy bay dường như là một cách tiếp cận hợp lý để đối phó với loại trực thăng một cánh quạt, bất kể chiếc UAV có kích thước nhỏ.

Nhìn chung, việc sử dụng trực thăng ở khu vực gần tiền tuyến đang trở nên nguy hiểm hơn. Trước đây, mối đe dọa duy nhất đối với chúng là các hệ thống phòng không vác vai và máy bay chiến đấu, nhưng giờ đây, máy bay không người lái FPV cũng đã trở thành một đối thủ nguy hiểm của nó.