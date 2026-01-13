Nền tảng không người lái đa năng tầng bình lưu mang tên Predator, đang được phát triển tại Nga, có khả năng đạt độ cao lên tới 15 km. Thông tin này do Tổng giám đốc Geron, đơn vị phát triển hệ thống, ông Vladimir Tabunov, trả lời hãng thông tấn TASS.

Theo ông Vladimir Tabunov, Predator là một UAV tiên tiến dành cho các nhiệm vụ dài hạn ở độ cao lớn, có khả năng thay thế một phần chức năng của các hệ thống vệ tinh và mặt đất. Nền tảng này được thiết kế phục vụ các mục đích thương mại, khoa học và quốc phòng.

“Predator có các thông số chính như sau: tốc độ tối đa lên tới 550 km/giờ; tầm hoạt động tối đa 12.000 km; độ cao bay lên tới 15.000 m; tải trọng hữu ích tối đa 500 kg. UAV này có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, đồng thời có chế độ treo tại chỗ,” TASS dẫn lời ông Vladimir Tabunov.

Thiết kế của UAV Predator sử dụng công nghệ cánh đơn, giúp cải thiện tốc độ bay, khả năng mang tải và độ tàng hình của phương tiện. Nền tảng này cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo cùng chế độ quét 3D.

Ông Vladimir Tabunov cho biết thêm, UAV đang được phát triển này sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thăm dò cận không gian.

“Việc phát triển Predator tích hợp những giải pháp mà theo đánh giá của chúng tôi có thể mang lại những kết quả công nghệ đáng kể cho tiến bộ khoa học – kỹ thuật và cho việc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến thăm dò cận không gian,” ông nói.