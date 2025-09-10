UAV Nga lao sang Ba Lan, F-35 Mỹ lên đánh chặn bị mất liên lạc

Theo các trang mạng xã hội X như OSINTtechnical hay Tabishtabi11 dẫn nguồn tin từ trang theo dõi máy bay “flightradar24”, một chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II của Mỹ ở Ba Lan đã bị mất liên lạc.

Theo các nguồn tin này, vào rạng sáng ngày 10/9, hơn 100 máy bay không người lái của Nga đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine, trong số đó có 3 chiếc UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan từ phía tây.

Ngoài ra, còn có 4 máy bay không người lái của Nga được phát hiện đang tiếp cận biên giới Ba Lan ở vùng trời gần Kovel (giao biên giới điểm Ba Lan-Ukraine-Belarus).

Để chống lại, lực lượng không quân Ba Lan đã đã điều động một máy bay cảnh báo sớm SAAB 340 và một phi đội F-16 bay lên không phận gần biên giới để đánh chặn các UAV Nga xâm nhập lãnh thổ của mình.

Cùng tham gia hoạt động đánh chặn các máy bay không người lái kamikaze của Nga với F-16 Ba Lan còn có các máy bay chiến đấu F-35A của Hà Lan, cùng với 1 chiếc F-35 của Không quân Mỹ đang hiện diện ở đây.

Clip F-35 Hà Lan và F-16 Ba Lan bắn hạ các UAV kamikaze Nga

Ngoài ra, không quân các nước láng giềng cũng được đưa vào tình trạng báo động cao, các máy bay tiêm kích F-16 của Romania cũng đã cất cánh, Hungary và Slovakia cũng đã điều động máy bay chiến đấu bay lên để đề phòng những tình huống xấu.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong khi trên mạng xã hội xuất hiện video thông báo về việc F-16 Ba Lan và F-35 Hà Lan bay tới phía đông Ba Lan để đánh chặn máy bay không người lái kamikaze Nga, mà không thấy F-358 Lightning II của Mỹ thì trang OSINTtechnical lại thông báo một tin đáng lưu ý.

OSINTtechnical dẫn nguồn theo dõi giám sát máy bay của “flightradar24” cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Hoa Kỳ bay ở phía đông Ba Lan vào thời điểm đó đã phát tín hiệu 7600, tức là máy bay mất liên lạc.

Hiện chưa có nguồn tin chính thức nào từ Mỹ hoặc Ba Lan xác nhận thông tin này hoặc thông báo về những vấn đề liên quan.