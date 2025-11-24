UAV không xác định bị tấn công trên một căn cứ hạt nhân của NATO

Căn cứ không quân Volkel, một cơ sở chiến lược của NATO ở Hà Lan.

“Vào tối 21/11/2025, lực lượng vũ trang Hà Lan đã cố gắng chặn các UAV không xác định được phát hiện trên Căn cứ Không quân Volkel, một cơ sở chiến lược của NATO nằm cách Eindhoven 40 km về phía đông bắc”, Reuters trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hà Lan đưa tin.

Sau khi bị tấn công, các UAV đã rời khỏi khu vực căn cứ, và không được tìm thấy mặc dù đã được tìm kiếm.

Căn cứ Không quân Volkel được biết đến là nơi lưu trữ đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

Theo Bản tin của Hội Các nhà Khoa học Nguyên tử tháng 11/2023, cơ sở này ở tỉnh Bắc Brabant hiện đang lưu giữ bom hạt nhân B61.

Trước đó, vào mùa thu năm 2025, căn cứ này từng là địa điểm trọng yếu cho các cuộc tập trận răn đe hạt nhân của NATO, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nó.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Ruben Brekelmans, đã xác nhận vụ việc trong bài đăng trên X hôm 23/11, nêu rõ: "Việc sử dụng UAV tại các cơ sở quân sự bị nghiêm cấm. Chúng tôi sẽ hành động nếu cần thiết".

Ông cũng cho biết, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Sau đó, vào tối cùng ngày, do tiếp tục phát hiện các UAV không xác định, chính quyền đã buộc phải tạm dừng cả hoạt động hàng không dân dụng và quân sự tại Eindhoven - sân bay đông đúc thứ hai của đất nước sau Schiphol.

Hình ảnh đính kèm bài đăng của Bộ trưởng Brekelmans cho thấy, biển báo Căn cứ Không quân Volkel với dòng chữ "Koninklijke Luchtmacht" (Không quân Hoàng gia Hà Lan) và biển báo giới hạn tốc độ 50 km/h, cho thấy vị trí của căn cứ gần khu dân cư và giao thông.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các rủi ro an ninh tiềm ẩn, do sự hiện diện của kho vũ khí hạt nhân.

Nguyên nhân khiến UAV xuất hiện vẫn chưa được biết rõ. Người dân địa phương cùng các chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hiện tại.