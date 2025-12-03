UAV hải quân Ukraine lao nhanh, tiếng nổ vang lên, hỏa hoạn dữ dội: Kiev tấn công hạ tầng dầu Nga kỷ lục

Ukraine tấn công kỷ lục

Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công kỷ lục vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ chiến lược của Nga trong tháng 11, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Theo một video do Reuters đăng tải, máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu khi đang trên đường đến một cảng của Nga để chất dầu lên các thị trường nước ngoài, trong bối cảnh Kiev đang cố gắng gây áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ khổng lồ của Nga.

Hai tàu chở dầu, được xác định là Kairos và Virat, đang rỗng và đang trên đường đến Novorossiysk, một cảng dầu lớn của Nga ở Biển Đen, một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine nói với Reuters.

Đoạn video do quan chức này chia sẻ cho thấy, máy bay không người lái của hải quân Ukraine đang lao nhanh về phía những tàu chở dầu khổng lồ, sau đó là những vụ nổ mạnh gây ra hỏa hoạn trên tàu.

Ảnh: The Guardian

"Video cho thấy sau khi bị tấn công, cả hai tàu chở dầu đều bị hư hại nghiêm trọng và trên thực tế đã ngừng hoạt động. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động vận tải dầu của Nga", vị quan chức này cho biết trong một tuyên bố.

Liên minh Đường ống Caspian, đơn vị xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu, cho biết rằng họ đã dừng hoạt động sau khi một bến tàu tại cảng Biển Đen của Nga bị hư hại đáng kể do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của hải quân Ukraine.

Động thái Nga, Ukraine trước hòa đàm

Nga và Ukraine đang trong một cuộc chiến năng lượng ngày càng căng thẳng khi họ cố gắng giành được lợi thế sau nhiều tháng bế tắc trên tiền tuyến và trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình mới. Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong nhiều tháng, sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào phía sau chiến tuyến.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong các cuộc tấn công hồi tháng 11, máy bay không người lái của Ukraine đã liên tục tấn công một số nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga gần Moscow, ở khu vực Volga và trên bờ Biển Đen, nhằm mục đích làm giảm doanh thu từ năng lượng của Điện Kremlin.

Một năm trước đó, trước khi các cuộc tấn công leo thang, các nhà máy lọc dầu bị nhắm mục tiêu chiếm hơn 20% tổng sản lượng chế biến dầu của Nga.

Theo ước tính của Kpler - nền tảng phân tích và dữ liệu, với việc các cuộc tấn công liên tiếp vào cùng một cơ sở, ngày càng có nhiều bất ổn về việc liệu các nhà máy có thể hoạt động trở lại an toàn hay không ngay cả sau khi công việc sửa chữa hoàn tất, điều này càng làm lu mờ triển vọng về sản lượng dầu thô tại Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine và một loạt các chuyến thăm ngoại giao.

Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ ngừng giao tranh khi Ukraine rút quân khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở vùng Donetsk.