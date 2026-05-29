UAV FPV Ukraine truy đuổi, diệt pháo tự hành 2S3 Akatsiya Nga

Một bài viết trên trang mạng xã hội “X” mang tên “7corpsDSHV” của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Không quân Ukraine (7th Rapid Response Corps of AAF) đã cho thấy cảnh máy bay không người lái (UAV) FPV của đơn vị này tiêu diệt một hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Nga.





Theo nội dung video, quân Nga đang cố gắng di chuyển hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya vào vị trí bắn, nhưng các đội trinh sát trên không và máy bay không người lái FPV của Ukraine đã phát hiện được mục tiêu và đưa ra phản ứng nhanh hơn.

Một đòn tấn công chính xác đã biến khẩu pháo tự hành thời Liên Xô của quân Nga bốc cháy và biến thành đống sắt vụn, trước khi nó kịp khai hỏa vào các cứ điểm của Ukraine.

Kíp lái của khẩu pháo 2S3 Akatsiya đã kịp thời thoát hiểm, nhưng sau khi mất chiếc xe, các binh sĩ Nga ngoài việc sẽ bị các UAV khác của Ukraine truy đuổi, thì nếu thoát hiểm có lẽ họ cũng sẽ tạm thời phải chuyển nhiệm vụ từ binh sĩ pháo binh sang bộ binh tấn công.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Không quân Ukraine hiện đang chiến đấu ở khu vực gần thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk. Vừa qua, họ cũng đăng tải một video nêu bật những chiến công của mình ở mặt trận này trong tuần từ 18-24/5.

Theo 7corpsDSHV

Theo thông báo trong clip, trong 1 tuần qua, đơn vị này đã tiêu diệt 346 binh sĩ Nga, phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 1.370 máy bay không người lái Nga, tấn công 20 hệ thống pháo binh và pháo phản lực nhiều nòng (MLRS), cũng như 40 địa điểm phóng UAV của quân Nga.

Theo 7corpsDSHV