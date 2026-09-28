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UAV cảm tử Geran-5 cực kỳ đáng sợ với hệ thống dẫn đường quang học tự động

Sao Đỏ
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Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng một phiên bản cải tiến mới của máy bay không người lái phản lực Geran-5.

- Ảnh 1.

Biến thể mới của UAV cảm tử Geran-5 được trang bị hệ thống dẫn đường quang học tự động và thiết kế khung thân máy bay cũng được sửa đổi.

Thông tin này được kênh telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" của Ukraine cho biết, đồng thời gọi phiên bản mới là "Geran-5 K5".

Theo ghi nhận, phương tiện này được trang bị hệ thống hiệu chỉnh quang điện tử, cho phép nó định vị bằng cách sử dụng hình ảnh bề mặt trái đất.

Nguyên lý hoạt động của khí tài tương tự như các hệ thống thuộc lớp DSMAC - định vị dựa trên việc so sánh hình ảnh địa hình, cho phép điều chỉnh lộ trình mà không cần tham chiếu dữ liệu vệ tinh.

Phiên bản mới cũng có tốc độ cao hơn so với mẫu tiêu chuẩn, điều này nghĩa là nó rất dễ bị nhầm lẫn với các loại vũ khí phản lực khác trong quá trình bay, bao gồm cả tên lửa Dan-T.

- Ảnh 2.

Module quang điện tử mới dùng để định vị bằng cách sử dụng hình ảnh tham chiếu bề mặt trái đất từ vệ tinh trên chiếc Geran-5 K5.

Đồng thời việc thêm hậu tố "K5", cũng như lắp đặt hệ thống quang điện tử thuộc lớp DSMAC vẫn chưa được các nguồn tin chính thức của Nga thông tin đầy đủ.

Xác nhận gián tiếp về sự xuất hiện của hệ thống dẫn đường quang học tự động trên UAV cảm tử thuộc dòng Geran của Nga được thể hiện qua tuyên bố của phóng viên quân sự Andrei Filatov khi cho biết: "các máy bay không người lái thuộc dòng này của Nga đã sử dụng hệ thống dẫn đường quang học tự động Susanin".

Ông Filatov khẳng định hệ thống này được điều khiển bằng hình ảnh bề mặt trái đất, nhờ đó máy bay không người lái có thể tiếp tục di chuyển theo lộ trình mà không cần tín hiệu vô tuyến.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh, nguồn tin từ Nga không nêu rõ hệ thống này được lắp đặt trên phiên bản nào của máy bay không người lái Geran và cũng không gọi nó là DSMAC.

Theo Militarnyi
Tags

Geran-5

UAV cảm tử

quang học

hệ thống

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