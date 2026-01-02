UAV cảm tử Geran-2 lần đầu tiên được phát hiện có hệ thống tự hủy

Các kỹ sư Nga đã trang bị cho máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-2 hệ thống tự hủy. Thông tin này được các nguồn phân tích của Ukraine cho biết, kèm theo đoạn video ghi lại sự việc.

Điều đáng chú ý là quá trình hiện đại hóa UAV Geran-2 đã được tiến hành ở Nga gần như ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Những máy bay không người lái cảm tử này đã được trang bị đầu đạn lớn hơn, động cơ phản lực, camera video, và thậm chí cả tên lửa không đối không.

Vì vậy, việc bổ sung cơ chế tự hủy cho những phương tiện tấn công đặc biệt nói trên không có gì đáng ngạc nhiên, khi đây là diễn biến thường thấy.

Hệ thống tự hủy được tìm thấy trên máy bay không người lái cảm tử Geran-2 thuộc lô sản xuất gần đây.

Cần nhắc lại rằng, máy bay không người lái cảm tử thuộc họ Geran hiện là một trong những vũ khí chính được Lực lượng vũ trang Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm trên đất Ukraine.

Thông thường, Quân đội Nga sử dụng vài trăm UAV này trong một cuộc tấn công duy nhất, điều đó đặt ra những thách thức đáng kể đối với hệ thống phòng không của Ukraine.

Hiện nay, chỉ có các nhóm phòng không cơ động của đối phương mới có khả năng chống lại máy bay không người lái Geran. Tuy nhiên ngay cả những nhóm này cũng đã bị UAV cảm tử của Nga tấn công.

Ukraine đã nhiều lần thừa nhận rằng việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái Geran của Lực lượng vũ trang Nga đã dẫn đến sự suy yếu của hệ thống phòng không ở một số khu vực của đất nước. Ví dụ trong vụ phá hủy cầu gần đây ở vùng Odessa, hệ thống phòng không của họ thậm chí không hề đưa ra nỗ lực chống đỡ.

Cần lưu ý thêm rằng theo ước tính của Cơ quan Tình báo Ukraine, Nga hiện đang tích trữ vài nghìn máy bay không người lái Geran, sẵn sàng cho những đợt tấn công lớn.