Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

UAE là một trong số ít các quốc gia Ả-rập có quan hệ ngoại giao với Israel. Việc hạ cấp quan hệ sẽ là một trở ngại lớn đối với Hiệp định Abraham - một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu.

Chính phủ Israel gần đây đã thực hiện các bước đi liên quan đến việc sáp nhập Bờ Tây. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và hầu hết các quốc gia đều phản đối động thái này.

Đối với ông Netanyahu, người đứng đầu liên minh dựa vào các đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, việc sáp nhập có thể được coi là một chiến thắng to lớn trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới.

Tháng này, UAE đã cảnh báo liên minh của ông Netanyahu, rằng việc sáp nhập Bờ Tây sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với quốc gia vùng Vịnh này, nhưng không tiết lộ biện pháp đáp trả nếu có.

UAE vừa thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020 theo Hiệp định Abraham. Hiệp định nêu rõ, Israel sẽ hoãn việc sáp nhập Bờ Tây trong bốn năm. Nhưng thời hạn đó đã qua và một số bộ trưởng Israel hiện đang thúc đẩy hành động.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tháng này cho biết, các bản đồ đang được xây dựng để sáp nhập phần lớn Bờ Tây, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu chấp nhận kế hoạch. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng ủng hộ việc sáp nhập Bờ Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed tham gia lễ ký kết Hiệp định Abraham ngày 15/9/2020. (Ảnh: Reuters)

UAE từng chỉ trích các chính sách của Israel ở Bờ Tây, bao gồm việc mở rộng các khu định cư và cuộc bao vây quân sự đối với Dải Gaza, đồng thời cho rằng một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel là cần thiết cho sự ổn định khu vực.

Theo nguồn tin của Reuters , UAE không xem xét việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng đang cân nhắc triệu hồi đại sứ ở Israel. Dù vậy, một nguồn tin tại Israel cho biết, chính phủ nước này tin rằng họ có thể hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với UAE.

Mối quan hệ kinh doanh từng phát triển mạnh mẽ giữa UAE và Israel đã nguội lạnh do chiến sự ở Dải Gaza, và ông Netanyahu vẫn chưa đến thăm quốc gia vùng Vịnh này kể từ sau khi thiết lập quan hệ.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng với Israel, tuần trước, UAE đã quyết định cấm các công ty quốc phòng Israel tham gia trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11. Hai nguồn tin khác, một quan chức Israel và một giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Israel, xác nhận quyết định này.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã được thông báo về quyết định của UAE, nhưng không nêu rõ chi tiết. Người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Abu Dhabi thông báo, các cuộc thảo luận về việc Israel tham gia triển lãm vẫn đang tiếp tục.