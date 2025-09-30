UAE - một trong những quốc gia Ả-rập đã bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham - cảnh báo Thủ tướng Netanyahu, rằng việc sáp nhập Bờ Tây sẽ “đóng sầm cánh cửa” mở rộng quan hệ giữa Israel với các quốc gia Ả-rập và Hồi giáo lớn, bao gồm Ả-rập Xê-út và Indonesia, một nguồn tin nói với Reuters .

Các chính trị gia cực hữu của Israel hiện đang thúc giục ông Netanyahu sáp nhập Bờ Tây để mở rộng chủ quyền và dập tắt hy vọng về một Nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng phản đối ý tưởng này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Lập trường của UAE về kế hoạch hòa bình Dải Gaza của ông Trump đã được Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Abdullah bin Zayed truyền đạt tới Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 26/9, nguồn tin tiết lộ.

Ngoại trưởng Sheikh Abdullah cho biết, UAE ủng hộ kế hoạch của Mỹ, mô tả kế hoạch này mang lại lợi ích đáng kể cho tất cả các bên. Ông kêu gọi ông Netanyahu nghiêm túc hợp tác với chính quyền Tổng thống Trump để thúc đẩy kế hoạch này đi vào thực hiện.

Abdulaziz al-Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh, cũng khẳng định Ả-rập Xê-út hoan nghênh hai cam kết chính mà ông Trump đã đưa ra: Không trục xuất cưỡng bức khỏi Dải Gaza và không sáp nhập Bờ Tây vào Israel.

Ông cho biết, thông điệp mà UAE gửi đến Tổng thống Trump rất nhất quán và rõ ràng: Ả-rập Xê-út sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel hoặc tham gia Hiệp định Abraham nếu không có cam kết chắc chắn về giải pháp hai nhà nước.

Sáng kiến 21 điểm

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp một số nhà lãnh đạo Ả-rập và Hồi giáo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để thúc đẩy sáng kiến 21 điểm của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas kéo dài gần hai năm và giành lại tự do cho các con tin vẫn bị nhóm chiến binh Palestine này giam giữ.

Tại cuộc họp, các quốc gia Ả-rập và Hồi giáo đã thuyết phục thành công ông Trump, rằng việc sáp nhập là không thể chấp nhận được, khiến nhà lãnh đạo Mỹ phải công khai bác bỏ ý tưởng này.

Theo ba nguồn tin khu vực, sáng kiến 21 điểm của ông Trump đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington đối với Dải Gaza. Nó không chỉ khuyến khích người Palestine ở lại Dải Gaza, mà còn vạch ra con đường có điều kiện hướng tới Nhà nước Palestine - một ý tưởng mà chính quyền ông Trump trước đây đã né tránh.

Sự thay đổi này trái ngược với đề xuất gây tranh cãi trước đó của ông Trump về việc di dời toàn bộ dân số Dải Gaza.

Ba nguồn tin cho biết, kế hoạch của ông Trump là cố gắng cân bằng nguyện vọng của người Palestine với các yêu cầu an ninh của Israel, bao gồm việc giải trừ vũ khí của Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Những điều kiện này có thể vấp phải sự phản đối từ Hamas và chính phủ cánh hữu của Israel, vốn từ lâu đã phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine.

Theo kế hoạch, Chính quyền Palestine cải cách sẽ quản lý Dải Gaza sau khi được tái thiết. Một lực lượng hòa bình sẽ đào tạo cảnh sát Palestine, và Israel sẽ dần rút khỏi các khu vực bị chiếm đóng. Một cơ quan quốc tế do Mỹ đứng đầu sẽ giám sát việc tái thiết.