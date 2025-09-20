U60 ngẫm lại mới thấy: Hóa ra con hư là do cha mẹ lười làm 6 điều này!

U60 ngồi nhìn con cháu trưởng thành, đôi khi mới giật mình nhận ra chuyện nuôi dạy con đâu chỉ cần cơm no áo ấm, mà còn cần cả sự tinh tế và kiên nhẫn. Bao năm qua, nhiều bậc cha mẹ đã vô tình “lười” trong một vài việc nhỏ, để rồi đến khi con khôn lớn mới thấy hậu quả. Thực ra, con cái hư hỏng, bướng bỉnh hay thiếu trách nhiệm đâu phải tự nhiên, mà phần nhiều bắt nguồn từ sự thiếu sót của chính cha mẹ trong những năm tháng uốn nắn. Và đây là 6 điều quan trọng mà nếu cha mẹ lười làm, thì hậu quả sớm muộn cũng hiển hiện trên con trẻ.

1. Lười lắng nghe con

Cha mẹ thường quen áp đặt: “Con nít biết gì mà nói”. Nhưng chính việc không lắng nghe khiến trẻ dần thu mình, không còn chia sẻ, rồi tìm người khác để giãi bày. Nhiều đứa trẻ hư hỏng ngoài xã hội, sa vào bạn bè xấu, bắt nguồn từ việc ở nhà không có ai thật sự chịu nghe mình.

2. Lười dạy con kỹ năng sống

Không ít cha mẹ chỉ chú trọng thành tích học tập, mà quên mất việc dạy con cách tự lập, quản lý thời gian, ứng xử lễ phép. Trẻ lớn lên có thể giỏi lý thuyết, nhưng vụng về trong đời thực, dễ sinh ỷ lại hoặc kiêu ngạo.

3. Lười nêu gương

Trẻ con bắt chước nhanh lắm. Cha mẹ nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nóng nảy, vô trách nhiệm thì con khó mà ngoan được. Nhiều người U60 giờ ngẫm lại mới thấy, mình từng mải lo làm ăn, đôi lúc cư xử cộc cằn, để rồi con học theo mà không biết.

4. Lười đặt ra giới hạn

Thương con không sai, nhưng chiều quá hóa hại. Nhiều cha mẹ ngại mắng, ngại phạt, ngại làm con buồn, nên để mặc trẻ muốn gì được nấy. Lâu dần, trẻ thành ích kỷ, không biết tôn trọng kỷ luật và người khác.

5. Lười khích lệ và ghi nhận

Không ít đứa trẻ lớn lên trong cảnh chỉ toàn nghe chê trách: “Học kém thế”, “Vụng về quá”. Cha mẹ lười khen, lười công nhận nỗ lực, khiến con mất động lực, thậm chí phản kháng. Một lời động viên đúng lúc đôi khi còn quý hơn cả trăm lời dạy bảo.

6. Lười dành thời gian

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ chỉ cần làm việc kiếm nhiều tiền cho con đủ đầy là đã trọn trách nhiệm. Nhưng thực ra, điều con cần nhất là những buổi trò chuyện, những bữa cơm chung, những chuyến đi cùng nhau. Thiếu sự gắn kết này, trẻ dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và tìm niềm vui ở những chỗ không lành mạnh.

Đến tuổi U60, nhìn lại mới thấy cái “lười” của cha mẹ không phải vì không thương con, mà vì bận rộn, vì thiếu kỹ năng, hoặc đơn giản là không để ý. Nhưng đời dạy cho ta một bài học đắt giá: trẻ con không đợi mình kịp sửa sai. Con lớn từng ngày, và những khoảng trống trong giáo dục gia đình sẽ được xã hội lấp vào có thể bằng những điều tốt, cũng có thể bằng cám dỗ và hư hỏng.

Vậy nên, bài học rút ra không chỉ cho người đã làm cha mẹ U60, mà còn cho cả thế hệ đang và sẽ nuôi con. Muốn con ngoan, thành người tử tế, cha mẹ không được “lười” trong việc làm gương, lắng nghe, dạy kỹ năng, đặt giới hạn, khích lệ và đồng hành. Bởi dạy con là hành trình dài hơi, cần sự kiên nhẫn mỗi ngày. Và quan trọng hơn hết, tình yêu thương phải đi cùng hành động, chứ không thể chỉ nằm trong những lời nói.