U55 Lệ Hằng tuyên bố khép lại quá khứ: "Ra khỏi nơi cải tạo, mình quyết định đối diện với tất cả"

“Từ khi mình bước chân ra khỏi nơi cải tạo, chị gái đón về và mình quyết định bước ra ánh sáng, đối diện với tất cả", diễn viên Lệ Hằng nói.

Thời gian qua, diễn viên Lệ Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt vlog kể về những sai lầm trong quá khứ mà cô từng mắc phải như làm người thứ ba, vướng vòng lao lý vì chất cấm... Từ câu chuyện của bản thân, nữ diễn viên mong giới trẻ coi đó là bài học và không mắc phải những lỗi lầm giống cô.

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ status tuyên bố khép lại những câu chuyện của quá khứ để sống một phiên bản mới đầy tích cực, tươi đẹp.

Lệ Hằng viết: “Đây là lần cuối mình chia sẻ quá khứ, khép lại một cuộc sống mà mình đã từng tồn tại trong thời gian 20 năm. Mình kể lại với mục đích để mọi người không mắc phải vì đâu đó vẫn còn những lối sống giống mình trước đây.

Mình đã vượt qua sóng gió để có được như hiện tại, một cuộc sống thật tươi đẹp. Từ giờ mọi người sẽ chỉ thấy một phiên bản mới của Lệ Hằng, Hoài Thát- Chơ đầy năng lượng, mạnh mẽ, bản lĩnh. Động lực chính là mọi người vẫn yêu thương mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cuộc đời đã cho mình cuộc sống tươi đẹp phía trước”.

Hình ảnh Lệ Hằng trong clip lần cuối nói về chuyện quá khứ.

Đính kèm status là clip Lệ Hằng lần cuối nói về chuyện quá khứ. Trong clip, nữ diễn viên nhớ lại thời điểm rời khỏi nơi cải tạo và quyết định đối diện với những chuyện đã xảy ra: “Từ khi mình bước chân ra khỏi nơi cải tạo, chị gái đón về và mình quyết định bước ra ánh sáng, đối diện với tất cả.

Mình được như bây giờ là do tác động của mọi người rất nhiều. Mình cảm ơn những lời động viên. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều, đến bây giờ mọi người vẫn động viên mình. Mình sẽ sống thật tốt để không phụ lòng những người đã yêu thương mình.

Câu chuyện của mình đến đây thì mọi người cũng đã hiểu và mình sẽ dừng lại, không kể nữa và cũng không còn gì để kể. Bây giờ chỉ là cuộc sống tươi đẹp luôn ở phía trước đối với mình”.

Dưới bài chia sẻ của Lệ Hằng nhiều khán giả vào động viên và mong cô sẽ có cuộc sống tích cực ở phía trước.

Diễn viên Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từng là một trong những gương mặt nữ cá tính và ấn tượng nhất của màn ảnh phía Bắc giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Vai diễn để đời của Lệ Hằng là - Hoài Thát-Chơ trong phim Xin hãy tin em đình đám một thời.