U40 liều nhảy việc sang lĩnh vực AI, thu nhập tăng gấp 3 sau 3 năm, kiếm hơn 26,3 tỷ đồng/năm, sẵn sàng nghỉ hưu sớm

Venus Wang đã nâng gấp 3 lần thu nhập chỉ trong vòng 3 năm.

Năm 2021, cô kiếm khoảng 300.000 USD khi làm việc tại bộ phận vận hành nhà cung cấp của Google. Đến năm 2025, cô chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và kiếm về gần 1 triệu USD mỗi năm.

Là mẹ đơn thân, khoản tiền này mang lại sự an toàn về tài chính cho cả cô và con gái. Nhưng với Wang, 37 tuổi, việc xây dựng sự nghiệp dựa trên tinh thần học hỏi liên tục cũng quan trọng không kém.

“Tôi luôn tìm kiếm những lĩnh vực mà mình có thể là học sinh, thay vì chỉ làm người dạy”, cô chia sẻ với CNBC Make It.

Venus Wang

Trong nhiều năm, Wang đã chọn con đường an toàn. Cô làm việc 5 năm trong mảng thu mua cho một tập đoàn công nghệ lớn trước khi nghỉ việc năm 2020 để theo chồng chuyển nơi ở. Khi đó, phát triển sự nghiệp không phải là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng sau khi ly hôn năm 2021, Wang chỉ còn chưa tới 10.000 USD tiền mặt và 40.000 USD trong tài khoản hưu trí cá nhân, cùng với quyền nuôi con. Cô biết mình phải bắt đầu lại cuộc sống và tìm một công việc mới.

Wang gia nhập Google với vai trò giám sát chất lượng phần mềm và vận hành tại khu vực Vịnh San Francisco. Nhưng chỉ sau 1 năm, cô bắt đầu thấy chán nản.

“Tôi nhận ra rằng mình chưa thực sự thử thách bản thân, tôi không cảm thấy mình đang phát triển đủ”, cô nói.

Muốn có nhiều cơ hội và thách thức hơn, Wang chuyển hướng sang lĩnh vực AI mà cô coi là tương lai của công nghệ. Năm 2022, cô chuyển sang một nhóm mới tại Google để làm việc về các mô hình ngôn ngữ lớn. Sau đó, cô gia nhập một startup AI, chấp nhận rủi ro với một vị trí ít ổn định hơn.

“Đó là một rủi ro khác mà tôi đã chấp nhận. Cổ phiếu Google là sự đảm bảo, gần như là tiền mặt. Nhưng làm việc ở startup có thể biến động rất mạnh”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, quyết định này đã mang lại kết quả. Wang cho biết mọi việc diễn ra tốt đẹp và cô đã nhân đôi thu nhập từ đó.

Đến năm 2025, sau một năm ở startup, cô chuyển sang một tập đoàn công nghệ lớn với vai trò giám đốc sản phẩm chính trong mảng AI, đạt mức thu nhập gần 1 triệu USD mỗi năm (tương đương khoảng 26,35 tỷ VNĐ), bao gồm lương cơ bản, thưởng ký hợp đồng và quyền chọn cổ phiếu.

Từ sau ly hôn, Wang dành tới 90% thu nhập hàng tháng để đầu tư, xây dựng một danh mục cổ phiếu trị giá 7 con số. Ví dụ, tháng 10/2024, cô đã đầu tư 52.118 USD.

Ngay cả khi đã đạt được thành công tài chính đủ để nghỉ hưu ở tuổi 40, Wang vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn là ổn định.

“Tôi đang ở điểm có thể nghỉ hưu sớm nếu muốn, nhưng tôi chọn không làm vậy vì công việc mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa”, cô nói.

“Tôi có thể tự hỏi mỗi ngày: mình có đang làm điều quan trọng cho công ty không, mình có đang làm điều quan trọng cho sự phát triển sự nghiệp không, và mình có học được điều gì mới mỗi ngày không? Nếu cả ba câu trả lời là có, đó chính là một công việc trọn vẹn với tôi”, Wang chia sẻ.

Theo CNBC