"U23 Việt Nam thực sự tự tin và bản lĩnh, U23 Jordan dùng bài nào cũng bị hóa giải hết"

“Trước trận gặp U23 Jordan, dư luận có lo lắng nhưng tôi nghĩ đó là trên lý thuyết thôi, còn thực tế truyền thông trong nước vẫn tỏ ra sự tự tin, bởi các nhà chuyên môn đánh giá đẳng cấp của U23 Việt Nam cũng ở mức cao. Trước giải, U23 từng đá rất tốt trước các đội U23 Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan mà”, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú mở đầu phần nhận định về trận thắng 2-0 của U23 Việt Nam vào tối nay (6/1).

Ông nói tiếp: “Ở hiệp 1, U23 Việt Nam đã khởi đầu rất tốt, tạo ra sức ép ngay trong 5 phút đầu tiên, liên tục tung ra những pha dứt điểm. Số pha dứt điểm của U23 Việt Nam vượt trội thấy rõ so với U23 Jordan và đội đã có được 2 bàn thắng.

Còn sang hiệp 2, đội chuyển sang chơi phòng ngự, thi đấu điềm đạm, tranh chấp tay đôi rất tốt mà không phạm lỗi. Đội U23 Jordan nhiều lần tạt bóng nhưng hàng thủ U23 Việt Nam hóa giải hết các pha bóng bổng”.

U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu đầy bản lĩnh.

Trên sân King Abdullah Sports City Hall, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U23 Jordan.

Phút 12, hậu vệ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả đá phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng mở tỉ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 42, lại từ pha đá phạt góc, Hiểu Minh chọn vị trí chuẩn xác để đệm bóng cẩn thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Sau đó, U23 Việt Nam đã có một hiệp 2 bản lĩnh khi hóa giải hết các pha lên bóng của đối thủ, qua đó bảo toàn thắng lợi ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.

“Với trận đấu này, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam với sự tự tin cao. Bản thân chúng ta xem trận đấu cũng thấy tự tin, bởi đội bóng của ông Kim thực sự có trình độ.

Trước trận, HLV Kim Sang-sik nói rằng mục tiêu của U23 Việt Nam là vào tứ kết. Điều đó cho thấy ông ấy rất tự tin. U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, thi đấu tự tin, cho thấy sự rõ đẳng cấp của mình. Trong hiệp 2 rõ ràng U23 Jordan không tạo ra được tình huống nguy hiểm rõ rệt nào và điều đó cho thấy bản lĩnh của U23 Việt Nam”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Ông Phan Anh Tú nói thêm: “Tôi ấn tượng với cầu thủ 18 tuổi Lê Phát. Việc lần đầu ra sân ở giải U23 châu Á nhưng cậu ấy rất tự tin, thi đấu uyển chuyển, xử lý bóng với độ tự tin rất cao. Ở trận này Đình Bắc, Văn Khang phải ra thay người nhưng Lê Phát đủ sức đá hết trận. Với năng lực cầu thủ như vậy, lại được cọ xát ở giải đấu đỉnh cao thế này thì thực sự rất đáng chờ đợi trong tương lai.

Còn với cầu thủ xuất sắc nhất thì tôi chọn Hiểu Minh. Không chỉ ở pha ghi bàn đầu mà việc phòng ngự, chọn vị trí, tranh chấp của trung vệ này đều rất tốt, qua đó hóa giải mọi đường bóng của U23 Jordan”.

Vào ngày 9/1 tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng A gặp U23 Kyrgyzstan.