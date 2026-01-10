U23 Việt Nam hiên ngang đứng đầu bảng giải châu Á, báo Ả Rập nói gì?

Sau 2 lượt trận vòng bảng giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang có thành tích toàn thắng. Đoàn quân áo đỏ tạm thời đứng đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại một đội bóng Tây Á (U23 Jordan) và có thể sẽ loại một đại diện Tây Á khác (U23 Saudi Arabia).

U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026

Trang báo Ả Rập Koora viết: “U23 Việt Nam đang khởi đầu mạnh mẽ tại giải U23 châu Á 2026 với 2 trận toàn thắng. Họ đã tiến gần đến tấm vé lọt vào vòng tứ kết sau thắng lợi trước U23 Kyrgyzstan.

Trận đấu diễn ra kịch tính, U23 Việt Nam dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Khuất Văn Khang nhưng bị đối phương gỡ hòa. Trong những phút cuối hiệp hai, U23 Việt Nam tìm được bàn ấn định tỉ số 2-1 và mang về 3 điểm quý giá”.

Pha dứt điểm của Lê Văn Thuận ở những phút cuối góp phần mang về bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan

Trong khi đó, trang Alamriyadi lưu ý về một tình tiết diễn ra vào cuối trận: “Có vẻ như VAR đã từ chối một tình huống có thể mang về thêm một quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Dù vậy, sự quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam đã được đền đáp bằng chiến thắng”.

U23 Việt Nam không hề ngán ngại những đối thủ sở hữu thể hình tốt hơn.

Trong quá khứ, nhiều chiến tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á gắn liền với chiến thắng trước các đội bóng Tây Á. Trên hành trình “kỳ tích Thường Châu” năm 2018, đoàn quân áo đỏ từng hòa Syria rồi thắng Iraq và Qatar. Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam cũng đánh bại U23 Kuwait trên con đường vượt qua vòng bảng.