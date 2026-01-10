Giải châu Á: HLV từng dẫn dắt đội tuyển Italia thừa nhận “ngán” U23 Việt Nam

Dẫn bàn trước nhưng để lại để thua 2-3 trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia rơi vào thế khó. Đội chủ nhà buộc phải thắng U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2026 mới chắc chắn giành vé vào tứ kết.

Xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 sau 2 lượt trận

Ông Luigi Di Biagio – HLV U23 Saudi Arabia – thừa nhận mối lo trước trận gặp U23 Việt Nam: “Trận thua U23 Jordan thật sự là nỗi thất vọng, điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi phải thắng U23 Việt Nam trong trận đấu cuối vòng bảng. U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình qua 2 trận đầu tiên, họ đều giành chiến thắng và là đối thủ rất khó bị đánh bại. Vì vậy, gặp U23 Việt Nam sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn cho chúng tôi".

HLV Luigi Di Biagio

Giải U23 châu Á 2026 cũng là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Luigi Di Biagio cùng với U23 Saudi Arabia. Ông dẫn dắt U23 Saudi Arabia từ năm 2024 và hợp đồng giữa 2 bên kéo dài đến giữa năm 2026.

Trước khi sang châu Á làm việc, HLV Luigi Di Biagio từng cầm quân ở đội U21 Italia và có một số trận sắm vai trò HLV tạm quyền ở ĐTQG Italia. Ông cũng dẫn dắt một vài CLB như SPAL (Italia) hay FC Dinamo City (Albania). Khi còn thi đấu, HLV Luigi Di Biagio là tiền vệ phòng ngự nổi tiếng trong màu áo Inter Milan, AS Roma và ĐTQG Italia. Ông góp mặt trong đội hình Azzurri giành HCB Euro 2000.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).