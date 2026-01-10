Người hùng U23 Việt Nam phải đi kiểm tra doping sau chiến thắng oanh liệt

Lượt trận thứ hai vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, trong bức ảnh chụp toàn đội ăn mừng trong phòng thay đồ, 2 cầu thủ Đình Bắc và Xuân Bắc đã vắng mặt.

Thông tin từ Saudi Arabia cho biết, Đình Bắc và Xuân Bắc đã đi kiểm tra doping theo yêu cầu của ban tổ chức. Đây là thủ tục bình thường tại các giải đấu do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức, khi sau mỗi trận sẽ có một số cầu thủ được chọn ngẫu nhiên để thực hiện kiểm tra doping.

Cả Đình Bắc và Xuân Bắc đều đang đạt phong độ cao tại giải U23 châu Á 2026. Đình Bắc ghi 1 bàn vào lưới U23 Jordan và góp công vào tình huống dẫn đến bàn ấn định tỉ số 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Xuân Bắc đá chính cả 2 trận và đóng vai trò quan trong ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam.

Xuân Bắc là trụ cột hàng tiền vệ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 nhưng chưa chắc chắn đi tiếp. Lượt trận cuối vòng bảng, đoàn quân áo đỏ chạm trán U23 Saudi Arabia. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).