Thắng liền 2 trận, U23 Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 6 điểm, hiệu số +3. Cơ hội giành tấm vé vào tứ kết đang rộng mở với đoàn quân áo đỏ.

Kết thúc trận đấu với U23 Kyrgyzstan, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và các Ủy viên BCH LĐBĐVN đã gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần của toàn đội, đồng thời thay mặt Thường trực BCH thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, LĐBĐVN cũng đã thưởng đội 500 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng mà U23 Việt Nam nhận được sau 2 trận đấu đã là 1,1 tỷ đồng. Tiền thưởng dự kiến sẽ còn tăng lên nếu như thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục có những màn trình diễn xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026.