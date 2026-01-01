U23 Việt Nam góp phần gây ra “nỗi đau đớn bậc nhất” cho bóng đá Indonesia năm 2025

Hãng truyền thông nổi tiếng Bola vừa đăng bài viết nói về 4 “khoảnh khắc đau đớn nhất” với ĐTQG Indonesia mọi lứa tuổi trong năm 2025. Theo cây bút Hery Kurniawan, chiến thắng của U23 Việt Nam trước Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, đã gây ra nỗi đau đớn bậc nhất cho bóng đá xứ Vạn đảo trong suốt một năm qua.

“Chúng ta đang nói lời tạm biệt năm 2025 và chào đón năm 2026. Những lời chúc tốt đẹp và lời cầu nguyện chắc chắn sẽ đồng hành trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn lại những khoảnh khắc đáng thất vọng nhất của các ĐTQG Indonesia ở mọi lứa tuổi trong suốt năm 2025. Đây không phải để khơi lại những vết thương cũ, mà để xem những điểm tiêu cực đã xảy ra trong năm 2025 có thể được cải thiện như thế nào…

Đội tuyển U23 Indonesia đã trải qua thất bại kép. Thực tế, U23 Indonesia đã có cơ hội toả sáng rực rỡ trong suốt năm 2025, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gerald Vanenburg đã không tận dụng được đà thắng lợi.

U23 Indonesia chỉ có thể về nhì ở giải U23 Đông Nam Á 2025 được tổ chức ngay tại Jakarta. Đội trẻ Garuda đã để thua đau đớn trước U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Ngoài ra, U23 Indonesia cũng không thi đấu tốt tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đội quân do HLV Gerald Vaneburg đã không giành được vé tham dự giải đấu tại Ả Rập Xê Út” – Bola viết.

U23 Việt Nam đã đánh bại Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025.

Chiến thắng nàygóp phần giúp HLV Kim Sang-sik tạo kỷ lục cho bóng đá Việt Nam.

Ngoài việc nhắc lại thất bại của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2025, trang Bola cũng liệt kê ra những “khoảnh khắc đau đớn nhất) cho đội nhà: ĐTQG Indonesia không thể giành vé dự VCK World Cup 2026 sau thất bại ở vòng loại thứ 4; đội U20 thi đấu đáng thất vọng và bị loại sớm khỏi VCK U20 châu Á; U22 thi đấu tệ hại và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33.

Tất nhiên, “nỗi đau” của U23 Indonesia ở giải U23 Đông Nam Á 2025 lại chính là niềm vui với U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã xuất sắc đánh bại đội bóng xứ Vạn đảo 1-0 ngay tại Jakarta để bảo vệ chức vô địch.

Chiến tích này cũng góp phần tạo ra kỷ lục cho HLV Kim Sang-sik, khi trở thành người đầu tiên mang về 3 chức vô địch cho ĐTQG và U23 Việt Nam chỉ tính trong năm 2025.