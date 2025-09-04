U23 Việt Nam gián tiếp "góp sức" cho U23 Lào tạo cú sốc trước U23 Indonesia?

Tập hợp lực lượng mạnh, U23 Indonesia đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Nhưng đội hình với 2 chân sút nhập tịch Rafael Struick và Jens Raven của Indonesia lại để U23 Lào cầm hòa với tỉ số 0-0 ngay trận ra quân.

Cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng gần như không còn, ngay cả tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc cũng dần xa tầm với của U23 Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo đứng trước nguy cơ vắng mặt ở VCK U23 châu Á 2026.

BXH thành tích các đội nhì bảng vòng loại U23 châu Á 2026: Chỉ có 4 tấm vé dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất, nhưng U23 Indonesia hiện đang xếp thứ 9.

Nhận định về trận đấu, trang Bola (Indonesia) cho rằng U23 Lào đã sử dụng “tuyệt chiêu” giống U23 Việt Nam để hóa giải U23 Indonesia:

“U23 Lào đã sử dụng lối chơi giống hệt những gì U23 Việt Nam từng làm trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Cả 2 đều dựng nên một hàng thủ nhiều tầng lớp. Họ biết đội tuyển U23 Indonesia yếu về khả năng sáng tạo trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Rõ ràng HLV Gerald Vanenburg không thay đổi nhiều về lối chơi tấn công của U23 Indonesia. Ông ấy không rút ra được bài học nào từ thất bại trước U23 Việt Nam”.

Tại trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U23 Indonesia nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Đội bóng xứ Vạn đảo khi ấy kiểm soát bóng tới 68% nhưng gần như không thể tiếp cận khung thành U23 Việt Nam. Kịch bản tương tự diễn ra trong trận đấu gặp U23 Lào. Bola viết:

“Các cầu thủ U23 Lào đã kiên nhẫn chờ đợi U23 Indonesia tấn công. Họ cũng rất khéo léo trong việc tránh những sai lầm trong phòng ngự. Hàng phòng ngự của họ quá chặt chẽ khiến các cầu thủ U23 Indonesia không có nhiều cơ hội ghi bàn”.

Bola phân tích kỹ hơn về thông số trận đấu: “U23 Indonesia hoàn toàn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Trong hiệp một, U23 Indonesia kiểm soát bóng tới 70% so với 30% của Lào. Đến cuối trận, tỷ lệ kiểm soát bóng đã tăng lên 83% so với 17%.

Những nỗ lực phá vỡ thế bế tắc của U23 Indonesia cũng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong suốt trận đấu, tổng cộng có 25 cú sút được thực hiện. Tuy nhiên, U23 Indonesia chỉ 2 lần dứt điểm trúng đích. Điều này cho thấy sự thiếu chính xác của các chân sút”.

U23 Lào (áo đỏ) thi đấu kiên cường trước U23 Indonesia

Tiền đạo nhập tịch Rafael Struick cũng nhận lỗi sau trận đấu: “Chúng tôi đã làm giống những gì chúng tôi chuẩn bị trong các buổi tập. Nhưng tôi nghĩ ở 1/3 cuối sân, đôi khi những tình huống chạm bóng hoặc đường chuyền cuối cùng lại không chính xác.

Có lẽ chỉ cần một chút may mắn để có được bàn thắng. Một đường chuyền tốt, một cú sút tốt vào khung thành. Nhưng thật không may, mọi chuyện lại không diễn ra như thế. U23 Lào đã chơi tốt. Nhưng lỗi nằm ở chúng tôi khi U23 Indonesia không thể thắng trận này”.

Trận đấu tiếp theo vào ngày 6/9, U23 Indonesia sẽ chạm trán U23 Macau (Trung Quốc). Đội bóng xứ Vạn đảo cần giành trọn 3 điểm để duy trì hi vọng trước khi gặp U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng vào ngày 9/9.

Cách đây hơn 1 năm, U23 Indonesia từng tạo nên kỳ tích khi lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2024. Sẽ là cú sốc lớn với đội bóng xứ Vạn đảo nếu như họ không thể vượt qua vòng loại giải đấu năm 2026.