Giải châu Á: Việt Nam, Thái Lan dẫn đầu bảng; Indonesia và Malaysia rơi vào “vùng nguy hiểm”

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khởi đầu thắng lợi

Có những giây phút chưa thực sự bắt nhịp, có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. 2 bàn thắng của Ngọc Mỹ và Viktor Lê giúp đoàn quân áo đỏ đứng đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +2.

2 đối thủ sắp tới là Singapore và Yemen hứa hẹn sẽ mang tới những bài toán khó hơn cho U23 Việt Nam. Song có một điều đặc biệt ở các giải đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik: Các đội tuyển Việt Nam thường khởi đầu không quá bùng nổ nhưng càng về sau chơi càng mạch lạc, hiệu quả hơn.

Viktor Lê ghi bàn cho U23 Việt Nam

Trước U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm những cách tiếp cận khác nhau và cũng xoay chuyển nhiều vị trí trên sân. U23 Việt Nam có quyền tiếc nuối khi đã đưa bóng trúng xà ngang, cột dọc tổng cộng tới 3 lần.

Tin rằng đoàn quân áo đỏ sẽ làm tốt hơn trong phần còn lại vòng loại để bảo toàn được ngôi đầu bảng và giành tấm vé đến VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam so tài với U23 Singapore lúc 19h00 ngày 6/9.

BXH tạm thời bảng C vòng loại U23 châu Á 2026

Tại bảng F, U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà 6-0 trước U23 Mông Cổ. Với lực lượng mạnh, lối chơi nhịp nhàng cùng lợi thế sân nhà, Voi chiến tự tin vào giành vé dự VCK U23 châu Á với ngôi đầu bảng vòng loại.

BXH tạm thời bảng F vòng loại U23 châu Á 2026

Indonesia và Malaysia rơi vào “vùng nguy hiểm”

Một điểm chung mà U23 Indonesia và U23 Malaysia đều có trong loạt trận ra quân: Các nhân tố nhập tịch không đạt phong độ tốt như kỳ vọng.

Có cả Rafael Struick và Jens Raven, nhưng U23 Indonesia không thể nào xuyên thủng mành lưới U23 Lào và đành chấp nhận tỉ số hòa 0-0. Nếu như Rafael Struick chưa thoát khỏi chuỗi phong độ sa sút thì Jens Raven vẫn còn tương đối thiếu kinh nghiệm.

Kết quả hòa trước U23 Lào khiến cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng của U23 Indonesia gần như không còn. Bởi bảng đấu này còn một đối thủ thuộc tốp đầu châu lục là U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi vừa thắng U23 Macau (Trung Quốc) tới 5-0 trong ngày ra quân.

BXH thành tích các đội nhì bảng

Với U23 Malaysia, thậm chí ngôi nhì bảng giờ đây cũng là rất khó khăn. Họ đã để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Lebanon với tỉ số 0-1 ở lượt trận đầu tiên và giờ chỉ đứng thứ ba bảng F.

Chân sút nhập tịch Fergus Tierney thêm một lần gây thất vọng. Suốt từ giải U23 Đông Nam Á 2025 qua loạt trận giao hữu rồi tới vòng loại U23 châu Á, Fergus Tierney chỉ ghi được 1 bàn vào lưới U23 Brunei.

Bất ngờ đến từ Lào và Campuchia

U23 Lào có màn trình diễn đáng khen ngợi khi hòa 0-0 với U23 Indonesia. U23 Campuchia thậm chí còn gây bất ngờ lớn hơn với trận hòa 0-0 trước đối đến từ Tây Á U23 Oman. 0-0 cũng là tỉ số trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Kuwait.

U23 Campuchia (áo xanh) cầm hòa được U23 Oman

3 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á tưởng chừng không có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp giờ đây đang tự mở ra hi vọng cho mình.

Theo quy định, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ chọn 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất vào VCK. VCK tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.