U23 Việt Nam chốt quân đấu Qatar, gọi sao Việt kiều Nga và em họ Công Phượng lên tuyển

Theo đó, có tới 7 cầu thủ của U23 Việt Namd được đôn lên ĐTQG, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh.

Vì thế, HLV Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội cho một số nhân tố mới. Nổi bật trong số này là Việt kiều Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng).

U23 Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games.

Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Vadim cũng là tân binh của CLB Đà Nẵng trong mùa giải 2025/26, đã ra sân 3 trận ở V.League và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Với sự góp mặt của anh, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Lê Viktor và Nguyễn Vadim.

Với Trần Thành Trung, tiền vệ này tiếp tục được trao cơ hội. Trước đó ở đợt hội quân tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, Thành Trung từng được gọi nhưng bị gạch tên khi chốt danh sách.

Cũng ở giữa sân, sự xuất hiện của Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng) cũng đáng chờ đợi. Trong màu áo CLB CA TP.HCM, cầu thủ này đã ra sân 6 trận tại V.League 2025/26, có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 471 phút thi đấu. Đây rõ ràng là những thông số vô cùng ấn tượng với một cầu thủ sinh năm 2004.

Còn lại, nhiều gương mặt đáng chú ý tiếp tục góp mặt như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ… Đây đều là những cầu thủ từng để lại dấu ấn trong hành trình vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Nguyễn Vadim được trao cơ hội tại U23 Việt Nam chỉ ít lâu sau khi về V.League thi đấu.

Nguyễn Thái Quốc Cường đang cùng CLB CA TP.HCM thăng hoa với vị trong top đầu bảng xếp hạng. Sau 6 trận, đội bóng này có 13 điểm, xếp thứ 3, bằng điểm nhưng kém CLB Ninh Bình và CAHN hiệu số bàn thắng.

Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn.

Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.