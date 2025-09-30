  Về trang chủ

Nhà vô địch AFF Cup nói lời chua xót, rời đội cựu vương V.League sau chuỗi trận bết bát

Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại V.League, vị chiến lược gia này đã phải rời ghế.

“Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cám ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước!”, HLV Nguyễn Anh Đức viết trên trang cá nhân vào trưa nay (30/9).

Thông báo này đồng nghĩa với việc HLV Nguyễn Anh Đức trở thành chiến lược gia thứ 3 mất việc dù V.League 2025/26 mới đi qua được 5 vòng. Trước đó, HLV Makoto Teguramori (CLB Hà Nội) và HLV Phan Như Thuật (SLNA) cũng đã rời ghế sau chuỗi trận bết bát của đội nhà.

Đầu mùa giải 2025/26, ông Nguyễn Anh Đức trở lại đội bóng từng làm nên tên tuổi của anh thời còn thi đấu với cương mới - vị trí HLV trưởng.

CLB Becamex TP.HCM khởi đầu V.League đầy suôn sẻ với thắng lợi 3-0 trước HAGL ở vòng 1. Nhưng rồi sau đó, đội bóng này thi đấu bết bát và chìm dần xuống cuối bảng xếp hạng.

Đội quân của HLV Nguyễn Anh Đức thua 4 trận liên tiếp trước CLB CAHN, Thể Công, CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng, rơi xuống vị trí thứ 12. Tại Cúp Quốc gia, CLB Becamex TP.HCM cũng bị đội hạng Nhất Đồng Nai loại ngay từ vòng 1/8.

Đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp HLV Nguyễn Anh Đức mất việc giữa chừng. Còn nhớ sau lượt đi giải hạng Nhất 2024/25, ông cũng phải chia tay CLB Bình Phước (hiện đổi tên thành CLB Đồng Nai).

