Tuyển Việt Nam đạt cột mốc lịch sử, lần đầu vô địch châu Á với thông số áp đảo đối thủ

Làng bơi Việt Nam vừa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử được tạo nên bởi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Vào tối qua (29/9) tại Ấn Độ, chàng trai quê Quảng Bình đã xuất giánh giành HCV nội dung 1.500m tự do ở Giải vô địch bơi lội châu Á 2025.

Trong trận chung kết, Hoàng phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm như Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hinata Ando (Nhật Bản) hay Lev Cherepanov (Kazakhstan).

Xuất phát không quá nổi bật, thậm chí có lúc rơi xuống vị trí thứ nhì, nhưng kình ngư Việt Nam đã tung cú bứt tốc ngoạn mục từ mốc 1.200m. Anh bền bỉ giữ nhịp và chạm đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 01, bỏ xa đối thủ về nhì tới hơn 8 giây, vượt đối thủ về 3 hơn 15 giây. Những thông số này cho thấy sự áp đảo của Huy Hoàng so với phần còn lại.

Huy Hoàng tạo nên cột mốc lịch sử cho bơi lội Việt Nam.

Đây là tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Huy Hoàng, cũng là lần đầu tiên bơi Việt Nam có VĐV bước lên bục cao nhất ở sân chơi cấp châu lục. Với Huy Hoàng, thành tích cao nhất ở cấp độ châu Á trước đó chỉ dừng lại ở tấm HCB ASIAD 2018.

Sau quãng thời gian sa sút – đỉnh điểm là Olympic 2024 nơi anh chỉ đạt thông số 15 phút 18 giây 63 và dừng bước ngay từ vòng loại – Huy Hoàng đã trở lại đầy kiêu hãnh. Thành tích 15 phút 15 giây 01 không chỉ giúp anh bước lên bục vinh quang, mà còn cho thấy phong độ và bản lĩnh đã được tôi luyện sau quãng thời gian trầm lắng.

Kỷ lục quốc gia 1.500m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng là 14 phút 58 giây 14, lập tại Giải vô địch thế giới 2019 ở Gwangju (Hàn Quốc). Thành tích này cũng giúp anh đạt chuẩn A Olympic Tokyo 2020. Lần này, dù chưa chạm tới mốc ấy, anh đã khẳng định: mình vẫn còn nguyên khát khao, vẫn đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao.

Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay cũng chứng kiến cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên các nam VĐV Việt Nam giành được huy chương châu Á. Khởi đầu với tấm HCĐ của Phạm Thanh Bảo, rồi sau đó là HCB của Trần Hưng Nguyên và rồi Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc có được tấm HCV.

Không chỉ mang về tấm HCV quý giá, chiến thắng của Huy Hoàng còn tiếp thêm niềm tin cho đội tuyển bơi Việt Nam. Trước đó, các đồng đội của anh cũng đã tạo dấu ấn tại giải vô địch châu Á năm nay.

Cụ thể, Trần Hưng Nguyên đoạt HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 20 giây 30 (chỉ thua VĐV Trung Quốc Yichen Xie, người giành HCV 4:19.34); Võ Thị Mỹ Tiên giành HCĐ nội dung 400 m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 49 giây 81; Nguyễn Khả Nhi đạt HCB cự ly 1.500m tự do nữ với kết quả 17 phút 23 giây 60; Phạm Thanh Bảo giành HCĐ 200m với kết quả 2 phút 12 giây 50.