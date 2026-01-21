U23 Việt Nam bị U23 Trung Quốc “điểm huyệt”: HLV Troussier đã đúng

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026, HLV Troussier từng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam có thể bị U23 Trung Quốc khai thác: “Khả năng phòng ngự bóng bổng của U23 Việt Nam chưa đủ mạnh và cả 2 bàn thắng của U23 UAE đều được ghi bằng đầu, điều này có thể trở thành điểm đột phá của U23 Trung Quốc”.

Nhận định của HLV Troussier đã trở thành hiện thực trong trận bán kết. U23 Trung Quốc liên tục sử dụng những đường bóng bổng để uy hiếp khung thành U23 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ phải chống đỡ vất vả. Và tới sau khi trung vệ Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương, U23 Việt Nam nhận bàn thua từ tình huống phạt góc.

HLV Troussier nhận định đúng về U23 Việt Nam

Bàn thắng của U23 Trung Quốc là bước ngoặt quan trọng. U23 Việt Nam không còn có thể tiếp tục lùi sâu đội hình phòng ngự và buộc phải dâng cao tấn công. Các khoảng trống lộ ra, U23 Trung Quốc liên tục khai thác bằng những pha phản công thần tốc. Kết quả, đội bóng xứ tỷ dân có thêm 2 bàn thắng nữa và giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Về phần U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã nhận ra điểm yếu nơi hàng thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có những chỉ đạo cho bộ ba trung vệ trong việc kèm người cũng như chủ động hơn ở các tình huống “không chiến”.

Cho đến trước khi Hiểu Minh gặp chấn thương, U23 Trung Quốc không có pha dứt điểm trúng đích nào. Khi trung vệ đang khoác áo CLB PVF-CAND phải rời sân, HLV Kim Sang-sik buộc phải kéo Nhật Minh vào đá nơi trung tâm hàng thủ. Giữa Hiểu Minh (1m84) và Nhật Minh (1m78) có sự chênh lệch không nhỏ về chiều cao. Đức Anh – trung vệ vào sân thay người – cũng không sở hữu thể hình thực sự tốt (cao 1m75).

U23 Việt Nam khó càng thêm khó sau khi Hiểu Minh chấn thương

Vừa thua thiệt về thể hình, vừa không duy trì được sự liên kết chặt chẽ giữa các vị trí, U23 Việt Nam trở nên bối rối trước các pha bóng bổng. Lời cảnh báo đã đến ở cuối hiệp một và được nhắc lại ở đầu hiệp hai khi Lý Đức suýt phản lưới nhà. Để rồi đến tình huống Peng Xiao ghi bàn, các cầu thủ phòng ngự U23 Việt Nam đã phải trả giá.

Peng Xiao thậm chí đã suýt nữa có thêm một bàn thắng nữa bằng cú chạm vai đưa bóng vào lưới ở phút 73. May mắn cho U23 Việt Nam, trọng tài đã từ chối bàn thắng do một cầu thủ Trung Quốc rơi vào thế việt vị.

Khó khăn sẽ còn chồng chất hơn cho HLV Kim Sang-sik ở trận tranh hạng ba sắp tới. U23 Hàn Quốc là đội có khả năng chơi bóng bổng không hề kém cạnh so với U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam thiếu vắng 2 trung vệ chủ chốt là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (treo giò do nhận thẻ đỏ).

Liệu rằng ông Kim có thể khắc phục phần nào được điểm yếu của U23 Việt Nam, hay sẽ thêm một lần bất lực nhìn dự đoán của HLV Troussier trở thành hiện thực?

Video bàn thắng U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc (bán kết U23 châu Á 2026)

