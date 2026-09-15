U23 Uzbekistan đại thắng đội Đông Nam Á, gửi "chiến thư" đầy sức nặng tới U23 Việt Nam

Đã có tới 6 bàn thắng được ghi tại trận mở màn bảng C nội dung bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lên khung thành U23 Philippines trong trận đấu vào chiều nay (15/9). Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Trung Á có bàn mở tỷ số ở phút 30. Kharimov thực hiện quả tạt từ ngoài vòng cấm để Urinboev băng vào đánh đầu tung lưới U23 Philippines.

Trước đó, U23 Uzbekistan đã có cơ hội đáng chú ý khi Saidnurullayev vô lê đưa bóng trúng cột dọc ở phút 25. Urinboev cũng bỏ lỡ một tình huống thuận lợi ở phút 42, khiến đội nhà chỉ có thể dẫn trước 1 bàn sau hiệp 1.

U23 Philippines thắng đậm trong trận ra quân ASIAD 2026. (Ảnh: UFA)

Thế trận thay đổi với bước ngoặt ở ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Muens nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống để mất bóng trong vòng cấm rồi kéo ngã cầu thủ Uzbekistan, khiến U23 Philippines chỉ còn 10 người.

Chơi hơn người, U23 Uzbekistan nhanh chóng gia tăng sức ép. Phút 60, sau khi Philippines vừa đưa bóng trúng xà ngang, U23 Uzbekistan tổ chức phản công. Cầu thủ số 23 có đường căng ngang thuận lợi để Saidnurullayev băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Philippines không thể chống đỡ trước sức mạnh vượt trội của đối phương. (Ảnh: UFA)

U23 Philippines bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 62. Hậu vệ Uzbekistan phá bóng bất cẩn, bóng đập vào người Merino rồi đổi hướng bay thẳng vào lưới.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng Đông Nam Á làm được. Phút 71, U23 Uzbekistan phối hợp bài bản từ cánh trái sang cánh phải trước khi Saidnurullayev dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Chỉ hai phút sau, Fayullaev tung cú dứt điểm cực mạnh từ cánh phải, bóng chạm xà ngang rồi đi vào lưới, giúp U23 Uzbekistan dẫn 4-1.

Đến phút 79, Uzbekistan hoàn tất chiến thắng 5-1. U23 Philippines để mất bóng ngay bên phần sân nhà và Reimov tận dụng cơ hội để dứt điểm ở cự ly gần.

U23 Uzbekistan thị uy sức mạnh ngay trận mở màn. (Ảnh: UFA)

Trong những phút cuối, U23 Uzbekistan vẫn duy trì sức ép nhưng không ghi thêm bàn. Chung cuộc, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1, với màn bùng nổ ấn tượng trong hiệp hai.

Ở lượt trận thứ hai vào ngày 18/9, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Kuwait, còn U23 Philippines chạm tránh U23 Việt Nam.