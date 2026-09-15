Sang Việt Nam đá phủi, cựu sao Thái Lan từng 2 lần vô địch AFF Cup thua thảm 1-5 ngay trận ra quân

Cầu thủ từng 2 lần vô địch AFF Cup đã được nếm trải sự khốc liệt của môn bóng đá 7 người tại Việt Nam.

Mới đây, tiền vệ Sarawut Masuk đã nhận lời sang Việt Nam để tham dự một giải bóng đá phong trào tại Hà Tĩnh. Và ngay ở trận ra quân vào tối qua (14/9), cựu tuyển thủ Thái Lan đã được nếm trải sự khốc liệt của môn bóng đá 7 người tại Việt Nam, khi đội bóng của anh chịu thất bại với tỉ số 1-5.

Đây là giải đấu có 7 đội tham dự, chia thành 2 bảng, 1 bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Sarawut Masuk và các đồng đội vẫn còn 2 cơ hội nữa vào chiều nay và ngày mai để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Sarawut Masuk trên sân phủi tại Hà Tĩnh vào tối 14/9. (Ảnh: Việt Hải)

Sarawut Masuk là cầu thủ Thái Lan từng giành HCV SEA Games 2013, vô địch AFF Cup 2014, 2016. Thậm chí, chính tiền vệ này là người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 2013, giúp U23 Thái Lan thắng 1-0.

Ở cấp độ ĐTQG, Sarawut Masuk cũng từng ra sân ở trận Thái Lan thắng Việt Nam 3-0 tại Mỹ Đình năm 2015. Thế nhưng sau đó, sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1990 dần xuống dốc vì sa đà vào cá độ, cờ bạc, dẫn tới nợ nần, bị giang hồ uy hiếp, dọa giết vào năm 2020. Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi ấy đã phải đứng ra hòa giải, tìm phương án tháo gỡ với chủ nợ.

Theo báo chí Thái Lan, ước tính tổng thu nhập của anh khi ở sự nghiệp đỉnh cao lên đến 14 tỷ đồng nhưng sau đó đã nướng sạch vào c.ờ b.ạc và c.á đ.ộ bóng đá, dẫn tới việc phải chạy trốn giang hồ, xã hội đen. Sau khi FAT dàn xếp xong thì Sarawut mới dám xuất hiện trở lại.

Sarawut Masuk sau đó đổi luôn tên họ thành Poonsak Masut, cố gắng thi đấu để trang trải nợ nần. Và đến 2025 thì chuyển sang đá phủi, rồi vừa qua được một ông bầu mời sang Việt Nam thi đấu.