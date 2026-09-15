Đội Tây Á gặp biến cố lớn trước trận gặp U23 Việt Nam: 3 cầu thủ bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản

U23 Kuwait bất ngờ mất 3 cầu thủ trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026, sau khi những gương mặt này không được phép nhập cảnh Nhật Bản, dù họ đã có tên trong danh sách đăng ký.

Ngay trước thềm trận ra quân tại ASIAD 2026, U23 Kuwait phải đối mặt với một sự cố ngoài dự kiến liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Ba cầu thủ Abdulrahman Ajaj, Ali Hassan và Nasser Khader không thể vào Nhật Bản, khiến HLV David Doniga phải bổ sung gấp nhân sự thay thế.

Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Kuwait, họ khẳng định đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để các cầu thủ sang Nhật Bản. Tuy nhiên, khi tới nơi, ba cầu thủ trên lại không được phép nhập cảnh. Phía LĐBĐ Kuwait sau đó đã có động thái khiếu nại và đề nghị ban tổ chức giải đấu làm rõ sự việc.

Đây là tình huống khá bất ngờ bởi U23 Kuwait đã chủ động sang Nhật Bản sớm để chuẩn bị cho ASIAD 2026. Trước đó, đội bóng Tây Á được đánh giá có lực lượng tương đối đầy đủ, thậm chí còn được tăng cường một số cầu thủ giàu kinh nghiệm.

U23 Kuwait gặp xáo trộn lực lượng trước trận ra quân. (Ảnh: Aljarida)

Sau khi 3 cầu thủ trên không thể nhập cảnh, U23 Kuwait lập tức phải điều chỉnh nhân sự. Thủ môn Abdullah Al-Ayyoub của Salmiya được gọi bổ sung, trong khi Abdulaziz Al-Shammari cũng được đưa vào danh sách thay thế.

Với U23 Việt Nam, sự cố này chắc chắn là thông tin đáng chú ý trước trận đấu. Đặc biệt, Abdulrahman Ajaj là một trong ba thủ môn được Kuwait lựa chọn ban đầu, còn Ali Hassan và Nasser Khader đều đã được HLV Doniga tính toán trong kế hoạch nhân sự cho giải đấu.

Tuy nhiên, hiện các nguồn tin từ Kuwait mới xác nhận việc 3 cầu thủ bị từ chối nhập cảnh, nhưng chưa có thông báo chính thức từ phía Nhật Bản giải thích cụ thể lý do. Vì vậy, chưa thể kết luận đây là vấn đề do hồ sơ, visa hay một nguyên nhân nào khác.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Dù vậy, việc mất cùng lúc 3 cầu thủ ngay trước trận gặp U23 Việt Nam rõ ràng là cú xáo trộn không nhỏ đối với Kuwait. Đội bóng Tây Á vốn đã xác định bảng đấu với Việt Nam, Uzbekistan và Philippines là thử thách lớn, nay lại phải bước vào ASIAD với một đội hình bị thay đổi vào phút chót.

Và với U23 Việt Nam, đây có thể là một lợi thế nhất định, nhưng chắc chắn không phải lý do để chủ quan. U23 Kuwait vẫn mang tới Nhật Bản một lực lượng được chuẩn bị kỹ, trong đó có những cầu thủ được đôn lên từ đội tuyển quốc gia.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait sẽ diễn ra lúc 17h00 chiều nay (15/9, giờ Hà Nội).