Đội bóng Đông Nam Á bị đối thủ hạng 51 FIFA gây bất ngờ, đối diện nguy cơ thất thế ở giải châu lục

Dù được đánh giá cao hơn và từng thắng chính đối thủ này để giành vé dự World Cup, nhưng rồi tuyển Philippines đã không thể giành được 3 điểm.

Môn bóng đá ASIAD 2026 chính thức khởi tranh vào chiều nay (14/9), với các trận đấu ở nội dung của nữ. Mở màn là trận đấu giữa Philippines và Uzbekistan tại bảng C. Đây cũng là cuộc đọ sức được điều khiển bởi trọng tài chính người Việt Nam, bà Lê Thị Ly.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Philippines hiện đứng thứ 39, hơn Uzbekistan 12 bậc. Tại Asian Cup 2026 diễn ra hồi đầu năm, đội bóng Đông Nam Á từng đánh bại đối thủ này với tỉ số 2-0 ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2027.

Chính vì vậy, tuyển nữ Philippines là đội được đánh giá cao hơn. Trong bảng đấu còn có sự góp mặt của Trung Quốc (hạng 16 thế giới) và Hong Kong (TQ) (hạng 81 thế giới), một chiến thắng trước Uzbekistan sẽ giúp nhà đương kim vô địch SEA Games mở toang cánh cửa vào tứ kết. Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân Gifu đã mang lại rất nhiều khó khăn cho tuyển nữ Philuppines.

Tuyển nữ Philippines phải chia điểm với Uzbekistan.

Các cầu thủ Uzbekistan lựa chọn lối chơi lùi sâu, xây dựng thế trận phòng ngự chắc chắn. Đây là toan tính phù hợp với đội bóng bị đánh giá thấp hơn và đã từng thua trận trước Philippines.

Việc tuyển Uzbekistan tích cực áp sát, ngăn chặn các quả tạt từ hai biên cũng khiến lợi thế về bóng bổng của Philippines khó phát huy.

Và trong thế trận phòng ngự phản công đó, đội bóng Trung Á đã tung ra được đòn hồi mã thương sắc lẹm. Phút 81, Egamberdieva tận dụng triệt để thời cơ, ghi bàn mở tỉ số cho tuyển nữ Uzbekistan.

Bị đẩy vào thế khó, đội bóng Đông Nam Á dồn đội hình lên trong những phút ít ỏi còn lại để tìm bàn gỡ. Và rồi Collins trở thành người hùng cho tuyển nữ Philippines khi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng 1-1 ở phút 89.

Chia điểm ở trận ra quân khiến tuyển nữ Philippines tự đẩy mình vào thế khó. Họ sẽ gặp tuyển nữ Hong Kong (TQ) ở lượt hai, sau đó đối đầu với ứng viên vô địch là Trung Quốc.

Theo điều lệ giải, 12 đội được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ có vé vào tứ kết.