U23 Trung Quốc thua đậm khó tin, ngậm ngùi nhìn U23 Nhật Bản vô địch châu Á hai lần liên tiếp

Trước một U23 Trung Quốc đầy tự tin, U23 Nhật Bản đã bình tĩnh hóa giải đối thủ, thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng đậm và bước lên ngôi vô địch giải U23 châu Á 2026 một cách thuyết phục.

Ngay từ những phút đầu, U23 Nhật Bản đã tràn lên tấn công dồn dập. Phút 12, từ pha phối hợp biên mạch lạc, Ozeki xử lý gọn gàng rồi dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Li Hao hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho đội bóng xứ mặt trời mọc.

U23 Nhật Bản thắng dễ U23 Trung Quốc.

Bàn thắng sớm giúp U23 Nhật Bản chơi càng thêm hưng phấn. Đến phút 20, Ogura cướp bóng ngay trước vòng cấm U23 Trung Quốc rồi tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng hoàn toàn về phía U23 Nhật Bản, trong bối cảnh U23 Trung Quốc gần như không tạo ra được sức ép đáng kể.

U23 Nhật Bản áp đảo hoàn toàn.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 57, U23 Nhật Bản được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Liu Haofan. Trên chấm 11m, Sato lạnh lùng dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0.

U23 Trung Quốc nỗ lực vùng lên nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Phút 68, Yang Alex đưa được bóng vào lưới U23 Nhật Bản nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Khi chưa kịp nuôi lại hy vọng, đội bóng áo đỏ tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh.

Phút 76, Ogura băng vào đá bồi chuẩn xác sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, hoàn tất chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản.

Thủ môn Li Hao sạch lưới 5 trận, nhưng sau đó để lọt lưới 4 bàn ở trận chung kết.

Thắng lợi áp đảo trong trận chung kết giúp U23 Nhật Bản chính thức lên ngôi vô địch U23 châu Á 2026, khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở sân chơi trẻ châu lục. Đây là chiếc cúp thứ 3 của U23 Nhật Bản tại giải đấu này, trong đó có 2 chức vô địch liên tiếp vào năm 2024 và 2026.. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đành chấp lỡ hẹn với giấc mơ vô địch.