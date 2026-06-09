U23 Thái Lan “vỡ trận”, hứng 5 bàn thua trước bại tướng của U23 Việt Nam

Có lợi thế sân nhà nhưng U23 Thái Lan lại gây thất vọng rất lớn trước một bại tướng của U23 Việt Nam.

Chiều 9/6, U23 Thái Lan có trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Days tháng 6 gặp UAE – đội bóng đã để thua U23 Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á 2026 cách đây không lâu.

Với lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan nhập cuộc khá tốt và có bàn vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2 của trận đấu, nhờ pha lập công của Thanakrit Chotmuangpak.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp U23 Thái Lan có thể tạo ra thế trận lấn lướt trước UAE. Thậm chí, họ lại mắc quá nhiều sai lầm ở hệ thống phòng ngự và phải trả giá bằng những bàn thua liên tiếp. Phút 12, lưới của Thái Lan rung lên sau một tình huống phòng ngự thiếu tập trung. Đến phút 42, Thái Lan một lần nữa thủng lưới sau pha tấn công nhanh của UAE.

U23 UAE liên tiếp trừng phạt hàng phòng ngự Thái Lan.

Sau khi bị dẫn ngược 1-2, U23 Thái Lan đã hoàn toàn đánh mất thế trận trong hiệp hai. Thậm chí, đây mới thực sự là hiệp đấu “ác mộng” cho đội chủ nhà. “Tiểu Voi chiến” liên tục mắc lỗi phòng ngự, phải nhận 3 bàn thua từ phút 54 đến 75. Bên ngoài đường biên, HLV Thái Lan tỏ vẻ rất thất vọng khi chứng kiến màn thể hiện của các học trò. Bản thân nhà cầm quân này cũng thay một số vị trí nhưng các phương án của ông cũng không mang lại hiệu quả.

Để đối thủ dẫn tới 5-1, U23 Thái Lan không còn cơ hội để sửa sai. Tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là cố gắng tấn công để ghi thêm bàn gỡ danh dự. Dù vậy, cũng phải chờ tới phút 86, Thái Lan mới ghi thêm 1 bàn gỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 5-2 nghiêng về phía UAE.

Sự thất vọng của HLV Thái Lan.

Như vậy, U23 Thái Lan đã phải chịu một thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Việc mắc quá nhiều sai sót ở hệ thống phòng ngự, cộng thêm hàng công chơi không mấy hiệu quả, có thể coi là hồi chuông đáng báo động cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Nếu không cải thiện được phong độ, U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn ở giải đấu quan trọng sắp tới, đó là Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 2026) vào tháng 9 tới.