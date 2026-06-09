Timor Leste “đè bẹp” đối thủ, chính thức cùng bảng với tuyển Việt Nam

Tuyển Timor Leste đã giành tấm vé vớt dự AFF Cup 2026 và sẽ chung bảng với tuyển Việt Nam.

Tại trận lượt đi vòng play-off tranh vé dự AFF Cup 2026, tuyển Timor Leste đã dễ dàng đánh bại Brunei 3-0. Chiều nay (9/6), hai đội đã tái ngộ nhau ở trận lượt về, và Timor Leste lại một lần nữa “gieo sầu” cho đối thủ.

Những con số thống kê cho thấy sự lấn lướt của Timor Leste. Họ giành tỷ lệ kiểm soát bóng tới 64%, thực hiện tới 10 pha dứt điểm trong đó có 7 trúng đích, còn Brunei chỉ thực hiện được 2 pha dứt điểm, với 1 trúng đích trong suốt trận đấu.

Bất ngờ duy nhất của trận đấu nằm ở việc đội mở tỷ số lại là Brunei thay vì Timor Leste. Đội bóng áo vàng có được bàn thắng ở phút 43 sau pha lập công của Azwan Ali Rahman.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Timor Leste cũng mau chóng “lập lại trật tự”. Phút 56, họ có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phối hợp đơn giản. 6 phút sau đó, họ tiếp tục có bàn thứ hai, vươn lên dẫn ngược đối thủ.

Đến phút 80, Timor Leste lại một lần nữa trừng phạt hàng phòng ngự đối thủ bằng bàn thứ ba, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Tuyển Timor Leste tiếp tục vượt qua Brunei.

Như vậy, Timor Leste giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận vòng play-off với tổng tỷ số 6-1. Kết quả này giúp Timor Leste giành vé dự AFF Cup 2026, nằm bảng A cùng tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Trong khi đó, bảng B sẽ gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Timor Leste chưa từng giành điểm ở AFF Cup

Tuyển Timor-Leste lần đầu góp mặt ở vòng bảng tại một kỳ AFF Cup vào năm 2004, đánh dấu bước tiến quan trọng của một nền bóng đá còn non trẻ. Tuy nhiên, họ chưa từng vượt qua vòng bảng và phần lớn các kỳ tham dự đều kết thúc với thành tích khiêm tốn.

Sau lần ra mắt năm 2004, Timor-Leste phải chờ tới năm 2018 mới trở lại vòng chung kết. Khi đó, họ giành vé tham dự sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 3-2 ở vòng loại. Tiếp đó, đội tuyển này góp mặt tại các kỳ 2020 và 2024, trong đó năm 2024 họ tiếp tục đánh bại Brunei với tổng tỷ số 1-0 để giành quyền vào vòng bảng.

Dù chưa giành được điểm số nào tại vòng chung kết AFF Cup, Timor-Leste vẫn được đánh giá là một trong những đội tuyển có sự tiến bộ nhất định trong khu vực. Mục tiêu của Timor-Leste ở giải năm nay khả năng vẫn là cố gắng giành những điểm số đầu tiên và từng bước thu hẹp khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.



