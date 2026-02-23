U23 Thái Lan thua xa U23 Việt Nam, Madam Pang chi đậm mời người của FIFA đến giúp sức

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan ra về ngay từ vòng bảng trong khi U23 Việt Nam vào đến tận bán kết và giành HCĐ chung cuộc. Trước đó, ngay trên sân nhà, Voi chiến để thua ngược U23 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Những thất bại liên tiếp khiến cho Madam Pang - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - không thể ngồi yên. Nữ doanh nhân người Thái Lan lên kế hoạch nhằm cải thiện thành tích cho các đội tuyển trẻ Thái Lan. Một phần trong kế hoạch đó là giải U17 học đường đầy tham vọng mang tên "Madam Cup".

Madam Pang rất tâm huyết với bóng đá Thái Lan

Các trận đấu tranh hạng ba và chung kết Madam Cup mùa 2025/26 sẽ được áp dụng công nghệ VAR hiện đại. Đặc biệt, Madam Pang còn mời cả chuyên gia kỹ thuật và trọng tài cấp FIFA đến điều hành trận đấu. Như vậy, các cầu thủ còn đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ có trải nghiệm thi đấu không kém gì tại AFF Cup hay vòng loại World Cup.

Tổng số tiền thưởng cho các đội bóng tham dự Madam Cup dự kiến sẽ vượt con số 1 triệu baht (tương đương khoảng 800 triệu đồng). Nhưng phần thưởng cá nhân mới là điều hấp dẫn các cầu thủ trẻ. Cụ thể, những cầu thủ xuất sắc nhất giải được ký hợp đồng đào tạo với Port FC (đang chơi tại Thai League) và được tập huấn tại CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka.

Madam Cup 2025/26 còn nhằm mục đích tuyển chọn các nhân tố tiềm năng cho đội U17 Thái Lan. 15 cầu thủ đến từ 3 CLB đạt thành tích tốt nhất giải (mỗi đội 5 người) sẽ được cử đến tập luyện cùng đội tuyển U17 để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

Ở các lứa đội tuyển lớn tuổi hơn, LĐBĐ Thái Lan cũng triển khai nhiều kế hoạch. Mới đây, U23 Thái Lan đã trở thành khách mời trong giải đấu tứ hùng giao hữu quốc tế với 3 đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Iran.