HLV Malaysia thừa nhận tin dữ về 7 cầu thủ nhập tịch trước ngày đấu tuyển Việt Nam

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất của đội tuyển Malaysia thời điểm hiện tại là khả năng ra sân của 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Nhóm cầu thủ này đang được FIFA tạm hoãn án phạt và trở lại thi đấu ở cấp CLB. Tuy nhiên, cấp độ ĐTQG lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia mới đây đã bày tỏ mong muốn có thể điền tên 7 cầu thủ nói trên vào danh sách đội tuyển Malaysia: "Một phần lớn trong tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể đưa họ trở lại và làm được điều gì đó đặc biệt cho đội tuyển. Tôi sống trong vùng đất của hy vọng".

Dù vậy, nhà cầm quân người Australia thừa nhận hiện giờ không có kể hoạch sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch liên quan đến án phạt từ FIFA: "Hiện tại, việc đưa họ trở lại không nằm trong tính toán của tôi. Tôi làm việc dựa trên thực tế và không quan tâm đến những chuyện "nếu như".

Như vậy, gần như chắc chắn đội tuyển Malaysia sẽ thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch trong cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Còn nhớ trong trận lượt đi khi sử dụng cả 7 cái tên này, đội bóng áo vàng đã giành chiến thắng tới 4-0.

Bản thân HLV Peter Cklamovski cũng đã quen với việc không có nhóm cầu thủ nói trên. Ông đã cùng đội tuyển Malaysia trải qua 3 trận đấu gần nhất với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nội địa và đạt thành tích toàn thắng (thắng Lào 3-0 và 5-1, thắng Nepal 1-0).

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới tại SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.