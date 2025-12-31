“U23 Thái Lan coi như hết cơ hội ở bảng tử thần, thua ngay từ trứng nước”

Tại giải U23 châu Á 2026, Thái Lan nằm bảng D, được ví là “bảng tử thần” cùng Australia, Iraq và Trung Quốc. Xét tương quan sức mạnh, “Voi chiến” vẫn là đội bị đánh giá thấp hơn.

Khi nhận định về giải đấu này, trang Sohu của Trung Quốc cho rằng U23 Thái Lan coi như “thua khi giải còn chưa bắt đầu”, gần như không có cơ hội tranh vé vào tứ kết, xuất phát từ sự thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng.

Trang Sohu nhận định: “U23 Trung Quốc nhận được tin vui lớn, tăng đáng kể cơ hội vào tứ kết khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt của Thái Lan vắng mặt ở giải đấu.

Bảng D vốn được coi là bảng đấu tử thần tiềm ẩn rất nhiều thách thức. Iraq và Australia là những đội bóng mạnh truyền thống ở châu Á, với việc Iraq thậm chí đã lọt vào bán kết và giành vị trí thứ ba ở giải đấu trước đó.

Với Thái Lan, trước đây họ từng gây ra nhiều khó khăn khi chạm trán U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất lại tạo ra lợi thế lớn cho U23 Trung Quốc.

Do xung đột lịch thi đấu giữa giải U23 châu Á với giải vô địch quốc gia, một số CLB ở Thái Lan từ chối cho phép cầu thủ của họ dự giải châu Á. Điều này buộc Thái Lan phải dự giải với đội hình chắp vá.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thái Lan coi như hết cơ hội ở bảng tử thần, thua ngay từ trứng nước. Sẽ chỉ còn Iraq, Australia và Trung Quốc là những ứng viên cho vòng tứ kết tại bảng D”.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng U23 Thái Lan sẽ không có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp ở giải U23 châu Á 2026.

Ngoài việc đánh giá rất thấp cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Thái Lan, trang Sohu còn cho rằng U23 Trung Quốc đang “hưởng lợi lớn” khi 5 trụ cột của Iraq cũng vắng mặt tại giải đấu.

“Điều có lợi hơn nữa cho U23 Trung Quốc là năm cầu thủ chủ chốt của Iraq đang thi đấu ở nước ngoài đã không thể trở lại đúng hạn do CLB của họ từ chối cho phép, buộc đội phải ra sân với đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ từ giải đấu trong nước.

Cả năm cầu thủ quốc tế người Iraq vắng mặt này đều là thành viên của ĐTQG như Iqbal, Jassim, Amin và Fagir đều đã từng đại diện cho Iraq tham dự vòng loại World Cup và là những trụ cột của đội. Sự vắng mặt của họ đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh thi đấu của U23 Iraq và mang lại cho U23 Trung Quốc lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong trận đấu khó khăn này”.

Theo lịch tại giải U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc lần lượt chạm trán Iraq (ngày 8/1), Australia (11/1) và Thái Lan (14/1).

Tại giải đấu gần nhất (U23 châu Á 2024), cả Trung Quốc và Thái Lan đều bị loại sớm ngay sau vòng bảng. Trong khi Trung Quốc không thể cạnh tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc và chỉ xếp thứ 3 thì Thái Lan thậm còn gây thất vọng lớn hơn khi đứng cuối bảng C.