U23 Việt Nam khiến báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi trở thành “ứng viên vô địch” giải châu Á

Mới đây, fanpage của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đăng tải đoạn clip buổi tập của đội U23 Việt Nam, đồng thời đưa ra bình luận bằng tiếng Việt: "U23 Việt Nam và Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: không đùa được đâu!".

Trong một bài viết của mình, AFC nhận định U23 Việt Nam "có khả năng vô địch". AFC xếp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chung với nhóm đội mạnh hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia...

Điều đáng chú hơn là truyền thông Trung Quốc ngay lập tức đưa ra những bình luận để bày tỏ sự ngạc nhiên trước những đánh giá của AFC về U23 Việt Nam. Trang Sina tối 30/12 đã đăng bài viết có tiêu đề: “AFC bất ngờ xếp Việt Nam vào danh sách ứng cử viên vô địch giải U23 châu Á”.

Trang Sina bình luận: “AFC vừa đưa ra một đánh giá bất ngờ khi cho rằng U23 Việt Nam nằm trong danh sách ứng viên vô địch tại giải U23 châu Á.

Điều đáng chú ý là tuyên bố này được viết bằng tiếng Việt, và mặc dù được viết với giọng điệu hài hước thường thấy trên mạng xã hội, nó phản ánh sự đánh giá rất cao của AFC đối với sức mạnh của U23 Việt Nam.

AFC đăng tải một bài viết giới thiệu U23 Việt Nam tham dự giải châu Á. Việc AFC xếp Việt Nam vào nhóm ứng viên vô địch rõ ràng là đáng ngạc nhiên. Thông thường, đánh giá như vậy chỉ dành cho các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út”.

Truyền thông Trung Quốc rất ngạc nhiên trước việc AFC xếp U23 Việt Nam vào nhóm "ứng viên vô địch" giải U23 châu Á.

Trang AFC cũng bất ngờ khi AFC không đánh giá cao U23 Jordan bằng U23 Việt Nam:

“Ví dụ điển hình nhất là U23 Jordan, mà AFC chỉ đánh giá là "có khả năng tiến xa hơn tại giải U23 châu Á". Còn đối với Kyrgyzstan, đội được coi là yếu nhất trong bảng, AFC nhận định: Kyrgyzstan hy vọng sẽ để lại ấn tượng khó quên tại giải đấu năm nay”.

Trang Sina tiếp tục nhắc tới U23 Việt Nam: “AFC từng nhiều lần nhắc tới bóng đá Việt Nam trong các hoạt động quảng bá cho các giải đấu.

Ngoài hai bài đăng đã đề cập ở trên, AFC cũng đã xem lại trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan, đồng thời ca ngợi hành trình tuyệt vời của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của ông”.

Nhằm chạy đà cho giải U23 châu Á, U23 Việt Nam vừa có trận giao hữu dưới hình thức đá kín gặp U23 Syria vào tối qua (30/12). Thầy trò HLV Kim Sang-sik để thua chung cuộc 1-2.

Tại giải châu Á, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Jordan (ngày 6/1), Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà Saudi Arabia (12/1).



