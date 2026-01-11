U23 Saudi Arabia muốn dùng “độc chiêu” của U23 Việt Nam để hạ U23 Việt Nam?

Hãng truyền thông Alyaum của Saudi Arabia vừa tiết lộ thông tin quan trọng về quá trình chuẩn bị của đội nhà trước trận đấu mang tính quyết định tại bảng A giải U23 châu Á gặp U23 Việt Nam (vào đêm 12/1).

Theo Alyaum, U23 Saudi Arabia đã trở lại tập luyện trong ngày 10/1 dưới sự giám sát của HLV người Italia Luigi Di Biagio và ban huấn luyện. Họ được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên, bao gồm các cầu thủ đá chính trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Jordan, thực hiện buổi tập phục hồi thể lực. Trong khi đó, nhóm còn lại tập những giáo án riêng.

Đáng lưu ý, theo Alyaum thì sau khi hoàn thiện các bài tập thể lực và chiến thuật, các cầu thủ Saudi Arabia đã dành nhiều thời gian để tập về các tình huống cố định.

Dường như, U23 Việt Nam đang lo ngại trước thứ vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam trong thời gian gần đây, đó là những tình huống cố định. Hoặc cũng có thể, đội chủ nhà muốn dùng chính “chiêu thức” này để vượt qua thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U23 Saudi Arabia tập rất nhiều các tình huống cố định để chuẩn bị cho trận gặp U23 Việt Nam.

Ở những trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam liên tục ghi bàn từ những tình huống cố định. Thống kê cho thấy U23 Việt Nam trở thành đội duy nhất từ đầu giải U23 châu Á 2026, ghi cả 4 bàn thắng của mình đều xuất phát từ các tình huống cố định (2 phạt đền, 2 phạt góc).

Trước đó, ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng ghi bàn duy nhất từ một quả phạt góc để hạ đội chủ nhà Indonesia 1-0 qua đó đoạt chức vô địch. Tại chung kết SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan theo kịch bản tương tự (từ phạt góc và phạt đền).

Tối 9/1 vừa qua, chính HLV Edmar De Lacerda của Kyrgyzstan cũng thừa nhận rằng ông và các học trò đã biết được sự nguy hiểm của U23 Việt Nam trong các pha bóng cố định, song vẫn không thể ngăn cản.

Ở trận đấu đêm mai, Saudi Arabia khả năng cũng sẽ sẵn sàng để “bắt bài” U23 Việt Nam. Tuy nhiên, liệu đội chủ nhà có làm được điều đó hay không lại là câu chuyện khác. Chắc chắn, phong độ cao của U23 Việt Nam và quyết tâm của đội bạn sẽ càng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và đáng chờ đợi hơn với người hâm mộ.