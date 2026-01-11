Chuyên gia Hàn Quốc: “Phép màu của ông Kim Sang-sik đang làm rung chuyển cả châu Á”

Chuyên gia bóng đá kiêm nhà báo thể thao nổi tiếng của Hàn Quốc Jo Yong-woon vừa đưa ra những đánh giá về màn thể hiện của HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam trên hãng truyền thông Spotv News. Vị chuyên gia này cho rằng HLV Kim Sang-sik và các học trò đang chứng minh sự trưởng thành của mình ở phạm vi châu Á và toàn đội đang nắm cơ hội rất lớn để đánh bại cả chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận quyết định để tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

“Phép màu của HLV Kim Sang-sik đang làm rung chuyển toàn bộ châu Á, không chỉ riêng khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đang có chuỗi trận thắng liên tiếp. Đó không phải là may mắn.

Sự chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik nằm ở việc vượt qua sự chênh lệch về sức mạnh. Trong bóng đá, các tình huống cố định thường là cách để các đội yếu hơn gây ra những đòn chí mạng vào các đội mạnh hơn. HLV Kim Sang-sik, đang nỗ lực tìm kiếm một phương án ghi bàn chắc chắn cho Việt Nam, đã lựa chọn sử dụng nhiều tình huống cố định khác nhau, biến chúng thành điểm mạnh của mình.

Công thức chiến thắng này đã trở thành thương hiệu của họ. Trong trận chung kết gặp Thái Lan tại SEA Games 33, nơi họ giành huy chương vàng vào cuối năm ngoái, cũng như trong trận mở màn gặp Jordan và cả trận sau đó gặp Kyrgyzstan, những pha bóng cố định của đội tuyển đã đóng vai trò quyết định. Điều này chứng tỏ trình độ huấn luyện cao mà họ đã đạt được, đến mức ngay cả những đối thủ hiểu rõ và phân tích kỹ lưỡng cũng không thể ngăn cản họ.

Câu chuyện thành công của HLV Kim Sang-sik không phải là ngẫu nhiên. Giờ đây, ông đang hướng đến mục tiêu lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á: trở thành đội bóng hàng đầu châu Á” – nhà báo thể thao Jo Yong-woon đánh giá.

Nhiều chuyên gia bóng đá và nhà báo thể thao ở Hàn Quốc đều tán dương HLV Kim Sang-sik.

Cây bút nổi tiếng ở xứ Kim Chi còn cho rằng với phong độ hiện tại, U23 Việt Nam có thể tạo ra mối e ngại cho bất kỳ đối thủ nào ở châu lục:

“HLV Kim Sang-sik đã thể hiện sự điềm tĩnh thường thấy ngay cả trước kịch bản phải đối đầu với Nhật Bản, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, ở vòng tứ kết.

Chắc chắn, bất kỳ đội nào cũng có thể phải e ngại khi đối mặt với U23 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam quả thực đang trở nên rất đáng sợ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik”.

Ngày 10/1, một hãng truyền thông khác của Hàn Quốc là Wikitree cũng đăng bài viết ca ngợi với tiêu đề: “Trong khi U23 Hàn Quốc đang hoà 0-0 thì U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik có màn trình diễn xuất sắc nhất mọi thời đại”.

“U23 Việt Nam đang tiến rất gần vòng tứ kết với hai chiến thắng liên tiếp.

Di sản "tam vương" Đông Nam Á (3 chức vô địch liên tiếp) của HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục được khẳng định” – Wikitree bình luận.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến xa ở giải năm nay.

Hiện tại, trong số các đội ở bảng A thìU23 Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn nhất cho cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Toàn đội chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là sẽ chắc chắn dẫn đầu. Thậm chí, nếu U23 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước U23 Saudi Arabia đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan thì thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đứng đầu bảng.

Nếu đứng đầu bảng, gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ né được Nhật Bản, đội đang có phong độ cực cao, là ứng viên số 1 cho chức vô địch, tại vòng tứ kết.

Cục diện bảng A trước lượt cuối.



