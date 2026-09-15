U23 Hàn Quốc đại thắng đối thủ Tây Á, mở ra viễn cảnh đụng độ U23 Việt Nam tại tứ kết

Khởi đầu tưng bừng tại ASIAD 2026 giúp U23 Hàn Quốc sáng cửa dẫn đầu bảng D.

Việc U23 Iraq rút lui khiến bảng D nội dung bóng đá nam ASIAD 2026 chỉ còn 3 đội. Ở trận đầu tiên vào tối nay (15/9), U23 Hàn Quốc gặp U23 Qatar, trong khi U23 Ả Rập Xê Út được nghỉ thi đấu.

Với vị thế của nhà đương kim vô địch, U23 Hàn Quốc sớm thể hiện bản lĩnh khi sút tung lưới đối phương ngay từ phút thứ 7. Cầu thủ lập công cho đội bóng xứ sở kim chi là Eom Ji-Sung.

Bàn thắng này mở ra thế trận áp đảo hoàn toàn cho U23 Hàn Quốc. U23 Qatar rơi vào thế chống đỡ, nhưng không thể trụ vững trước sức ép từ đối thủ. Eom Ji-Sung hoàn tất cú hattrick ngay trong hiệp 1 khi ghi thêm 2 bàn thắng ở phút 20 và 45+1.

Eom Ji-sung lập hattrick ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Qatar cố gắng điều chỉnh với việc thay liên tiếp 4 cầu thủ. Tuy nhiên khi sự điều chỉnh còn chưa phát huy tác dụng, lưới của đội bóng này đã rung lên lần thứ 4. Cầu thủ lập công cho U23 Hàn Quốc là Kim Myung-jun, với bàn thắng được ghi ở phút 66.

Dẫn trước 4 bàn, U23 Hàn Quốc chủ động giảm nhịp và rút các trụ cột ra nghỉ ngơi. Điều này phần nào giúp U23 Qatar tạo ra được nhiều cơ hội hơn ở nửa cuối hiệp 2. Dù vậy, cũng phải tới phút 85, Hassan mới có thể giúp đội bóng Tây Á có bàn thắng danh dự.

Cục diện bảng D sau lượt trận đầu tiên.

Thắng 4-1, U23 Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Đáng chú ý, theo nhánh đấu được sắp xếp, đội nhất bảng D sẽ gặp đội nhì bảng C tại tứ kết. Điều này khiến kịch bản U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tái đấu nhau hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước đó, hai đội từng gặp nhau ở trận tranh giải Ba VCK U23 châu Á 2026. Khi ấy, U23 Việt Nam giành thắng lợi trên loạt đá luân lưu, sau khi hai đội hòa nhà 2-2 ở 120 phút.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam khởi đầu chưa như ý khi hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận đấu chơi lấn lướt, dứt điểm nhiều hơn nhưng lại thiếu may mắn.