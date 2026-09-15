U23 Việt Nam ghi bàn vỡ òa cảm xúc, chia điểm theo kịch bản đen đủi ở trận ra quân ASIAD 2026

U23 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng phải rất vất vả mới giành được trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân ASIAD 2026.

Trận đấu tối nay (15/9) diễn ra dưới cơn mưa khá nặng hạt tại Nhật Bản, nhưng điều đó không ngăn U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động ở trận đấu đầu tiên ở ASIAD 2026.

Ngay phút thứ 3, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã tổ chức những pha tấn công liên tiếp. Một quả tạt được đưa vào vòng cấm, sau đó bóng tìm đến vị trí của Quốc Việt nhưng cú vô lê của tiền đạo này đi chệch khung thành.

Chỉ một phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục khiến hàng thủ Kuwait chao đảo. Thanh Nhàn đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện để Phi Hoàng băng vào dứt điểm. Đáng tiếc, bóng lại đi vọt xà.

U23 Việt Nam chơi áp đảo nhưng không ghi được bàn thắng trong hiệp 1.

Cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút 8. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Lê Phát bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Bóng bật ra đúng vị trí của chính cầu thủ này và Lê Phát lập tức đá bồi, nhưng lần này xà ngang lại từ chối bàn thắng.

Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép, U23 Kuwait bắt đầu có những pha đáp trả. Phút 23, Al Abdulsalam đoạt bóng gần vòng cấm rồi tung cú sút căng, buộc thủ môn Văn Bình phải trổ tài cứu thua.

U23 Việt Nam sau đó vẫn kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Phút 27, Thanh Nhàn dứt điểm vào góc gần nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Hai phút sau, Quốc Cường có cơ hội trong vòng cấm sau tình huống phối hợp khá nhịp nhàng của U23 Việt Nam, song cú sút của anh đi chệch cột.

Quốc Cường và đồng đội không gặp may trong trận mở màn ASIAD 2026.

Phút 30, Quốc Cường tiếp tục thử vận may bằng cú sút bị hậu vệ Kuwait cản lại, khiến bóng đổi hướng và đi vọt xà. Đến phút 41, U23 Kuwait lại có cơ hội nguy hiểm khi Al Qaisi loại bỏ Nguyên Hoàng trong pha đối mặt, nhưng Văn Bình đã xuất sắc cản phá.

Ngay trước giờ nghỉ, U23 Việt Nam bỏ lỡ thêm một cơ hội rất tốt. Phút 44, Quốc Cường tung đường chuyền như đặt vào vòng cấm, Minh Phúc thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương nhưng đã không thể ghi bàn.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines ở lượt trận tiếp theo.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 48, Văn Bình phải một lần nữa cứu thua trước cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Al Qaisi.

Nhưng chỉ ít phút sau, U23 Việt Nam lại đứng trước cơ hội vượt lên. Phút 53, Thanh Nhàn dứt điểm hụt trong vòng cấm vô tình đưa bóng tới vị trí của Lê Phát. Ở khoảng cách rất gần, số 16 của U23 Việt Nam vẫn không thể thắng thủ môn Shehab.

Phút 54, từ quả đá phạt của Xuân Bắc bên cánh phải, Nguyên Hoàng bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 59, Quốc Cường tung cú sút một chạm từ tuyến hai, song bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Kuwait.

U23 Việt Nam có tới 4 lần sút bóng trúng cột dọc và xà ngang.

Nhận thấy hàng công cần thêm sức sống, phút 63 HLV Đinh Hồng Vinh đưa Ngọc Mỹ và Văn Thuận vào sân thay Thanh Nhàn và Lê Phát.

Tuy nhiên, khi U23 Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm bàn thắng, bất ngờ xảy ra ở phút 78. Từ quả treo bóng bên cánh trái của Boodai, Al Matar bật cao đánh đầu đập đất, khiến thủ môn Văn Bình không thể cản phá. U23 Kuwait bất ngờ vượt lên dẫn 1-0.

Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, U23 Việt Nam không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ hai phút sau, Văn Thuận thực hiện quả phạt góc bên cánh phải và Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng tung lưới U23 Kuwait để quân bình tỷ số 1-1.

Ngọc Mỹ giữ lại 1 điểm cho U23 Việt Nam.

Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng quyết định. Đáng tiếc nhất là khi bóng một lần nữa tìm đến trúng xà ngang ở phút 90+5 sau cú dứt điểm của đội bóng áo đỏ. Đây cũng lần thứ 4 trong trận đấu, bóng tìm tới cột dọc và xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. Với thế trận và số cơ hội tạo ra, U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối, nhưng ít nhất bàn thắng của Ngọc Mỹ giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tránh khỏi một màn ra quân đầy cay đắng tại ASIAD 2026.

Ở lượt trận thứ hai vào ngày 18/9, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Kuwait, còn U23 Philippines chạm tránh U23 Việt Nam. Trước đó, U23 Uzbekistan đã có thắng lợi đậm 5-1 trước U23 Philippines.

Tỉ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt

U23 Kuwait: Shehab, Al Enezi, Al Mehtab, Al Barazi, Eisa, Al Abdulsalam, Al Sharifi, Al Matar, Al Mutairi, Al Embailesh, Al Qaisi

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ 80’

U23 Kuwait: Al Matar 78’