U22 Việt Nam đấu 2 “ông kẹ châu Á”, báo Indonesia sợ đội nhà bị phế ngôi ở SEA Games

Chỉ còn ít ngày nữa, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải Panda Cup, chạm trán chủ nhà Trung Quốc cùng 2 đội khách mời rất mạnh, được ví là những “ông kẹ” ở châu lục gồm Hàn Quốc và Uzbekistan. Chính điều này khiến truyền thông Indonesia cảm thấy lo lắng cho đội nhà khi hướng tới SEA Games 33.

Trên trang Bola, nhà báo thể thao Hery Kurniawan cho rằng việc đá với 3 đối thủ đẳng cấp sẽ là cơ hội tuyệt vời để U22 Việt Nam chạy đà cho SEA Games. Điều này cũng thể hiện cho quyết tâm săn HCV của U22 Việt Nam và đó cũng là thách thức rất lớn cho U22 Indonesia.

“U22 Việt Nam đặt tham vọng rất lớn cho SEA Games 33 và họ đang có sự chuẩn bị toàn diện. Đội hình trẻ của Những chiến binh Sao Vàng rất quyết tâm tìm lại danh hiệu HCV ở sự kiện được tổ chức tại Thái Lan.

Với tham vọng giành HCV, U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tích cực. Họ sẽ sớm dự một giải đấu đẳng cấp ở Trung Quốc, chạm trán 3 đội rất mạnh, đặc biệt là 2 ông lớn ở châu Á gồm Hàn Quốc, Uzbekistan” - Bola viết.

Truyền thông Indonesia quan ngại khi U22 Việt Nam chuẩn bị dự Panda Cup.

Trang Bola cũng đề cập tới lực lượng của U22 Việt Nam: “HLV Kim Sang-sik cũng có chút lo lắng. Một số trụ cột quan trọng của U22 Việt Nam hiện đang chấn thương trong đó có Võ Hoàng Minh Khoa.

Giải đấu hàng đầu Việt Nam đang bước vào giai đoạn giữa mùa giải, nơi sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn. Tình hình này cũng làm dấy lên lo ngại cho huấn luyện viên Kim Sang-sik về việc mất thêm một cầu thủ chủ chốt”.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán chủ nhà Trung Quốc (ngày 12/11), Uzbekistan (15/11) và Hàn Quốc (ngày 18/11) tại Panda Cup. Trong khi đó, U22 Indonesia vẫn chưa chốt đối thủ trong đợt hội quân tháng 11 này để chuẩn bị cho SEA Games.

Ở SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng Malaysia và Lào, trong khi đó U22 Indonesia nằm tại bảng đấu nặng hơn một chút cùng Myanmar, Philippines và Singapore.