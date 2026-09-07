U20 Việt Nam xuống hạng với thành tích toàn thua, HLV Nhật Bản tuyên bố "sẽ rút kinh nghiệm"

HLV Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ sau khi U20 Việt Nam thua cả 3 trận và xuống hạng tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Xếp cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 sau 3 trận toàn thua, U20 Việt Nam phải xuống hạng. Đoàn quân áo đỏ chia tay hạng Qualification để xuống chơi ở hạng Development ở vòng loại tiếp theo và đương nhiên không thể giành vé tham dự 2 VCK U20 châu Á liên tiếp 2027 và 2029.

Phát biểu sau trận thua U20 Iran, HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam cho biết: "Sau giải đấu này, tôi sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi rất tiếc khi lứa cầu thủ này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á”.

HLV Yutaka Ikeuchi

Nhà cầm quân người Nhật Bản phân tích thêm về trận đấu: "Trong hiệp một, chúng tôi ghi được bàn thắng và đó là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội không thể duy trì được thế trận như mong muốn. Đây là điều rất đáng tiếc.

Lứa cầu thủ này có nhiều cầu thủ triển vọng. Tuy nhiên, các em còn thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh. Nếu được thi đấu và cọ xát nhiều hơn, các em sẽ còn tiến bộ".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi, U20 Việt Nam đã trải qua 2 chiến dịch lớn không thành công. Trước khi xuống hạng ở vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam từng không thể vượt qua vòng bảng giải U20 Đông Nam Á 2026.

Lần gần nhất U20 Việt Nam được tham dự giải U20 châu Á đã từ năm 2023. Với việc xuống hạng, đoàn quân áo đỏ sẽ vắng mặt liên tiếp ít nhất 3 kỳ giải đấu và chỉ có thể trở lại sớm nhất vào năm 2031.